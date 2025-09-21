leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos jóvenes se fotografían con el streamer. I.G.B.

Luzu se da un baño de masas improvisado con la juventud leonesa

El creador de contenido visita la ciudad y se fotografía con algunos de sus millones de seguidores en redes sociales

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:52

Su nombre es Borja Luzuriaga, aunque todos le conocen como Luzu. Este creador de contenido, que acumula millones de seguidores en diferentes redes sociales, es una de las caras más reconocidas en el mundo 'streamer'.

Luzu ha visitado León este fin de semana y se ha podido dar un baño de multitudes cuando diferentes grupos de jóvenes le han reconocido en el centro de la capital.

El 'youtuber' respondió a todos ellos y fue repartiendo saludos y fotografías con todos aquellos que se acercaban a conocerle en persona.

Se trata de un viaje personal, en el que Luzu no ha dado cuenta de ello en sus redes sociales. Sin embargo, las redes de León se han ido llenando de imágenes captando su presencia en la zona de San Marcelo, calle Ancha y plaza de Regla.

Luzu, natural del País Vasco, aunque reside en Los Ángeles, alcanza los cinco millones de seguidores en Instagram, su cuenta principal de Youtube alcanza los on millones de suscriptores y en X ya son siete millones los que le siguen.

