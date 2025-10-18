Una llamada por una posible agresión en el centro de León moviliza a la Policía El aviso recibido por el 112 alertaba de un incidente en una vivienda de la calle Las Fuentes

Lucía Gutiérrez León Sábado, 18 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Pasadas las 20:00 horas de este sábado 18 de octubre, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León alertó de una posible agresión en una vivienda situada en un bloque de edificios de la calle Las Fuentes, en pleno centro de León.

Ante el aviso, agentes de la Policía Local y Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos y accedieron al interior del inmueble. Según la información facilitada en la llamada, el posible agresor podría ser un varón de unos 40 años.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre la situación actual dentro de la vivienda y el desarrollo de los acontecimientos.