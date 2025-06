Una leonesa denuncia que «vetan» en un campamento a su hijo con autismo: «Han esperado cuatro meses a comunicarlo»

Paula Hernández León Miércoles, 11 de junio 2025, 08:17 Comenta Compartir

Daniel es un niño alegre y feliz. Amante de los deportes y la música. Toca la viola (asiste al Conservatorio de León). Con poco más de tres años, un profesor de infantil alertó a sus padres: «El niño presenta ciertas dificultades en el aprendizaje». Los progenitores, preocupados por la situación, acudieron a los profesionales indicados.

El pequeño lleva, desde entonces, una vida absolutamente normal. Acude regularmente al logopeda, a la terapeuta, y cuenta con una asistenta (una profesional de la salud mental, así como de personas con autismo) de la Asociación de Autismo en León. Daniel tiene autismo en Grado I, también conocido como autismo leve, en el que se presentan ciertas dificultades en la interacción social, la rigidez cognitiva y la comunicación. «Nosotros somos conscientes de cómo es Daniel, pero es un niño absolutamente normal y excepcional», relata Alicia Pérez Aller, madre del pequeño.

«Nuestra sorpresa llega cuando, tras apuntarle al campamento escolar Inganitian English House (organizado por un centro de Gijón que se encuentra en la red de Colegios Jesuitas) en febrero y pagar el precio indicado, nos remiten un correo electrónico con una carta en la que nos dicen que nos replanteemos la plaza de nuestro hijo, que 'no lo ven'. ¿Cómo que no lo ven? ¿Han esperado más de cuatro meses para comunicárnoslo?», clama la madre de Daniel. «Llevamos dos años en esta situación, en la que nos hemos visto obligados a denunciar ante Inspección de Educación Provincial de León», explica la progenitora, que añade que «lo estamos pasando realmente mal. No exigimos nada, solo queremos que traten a Daniel como uno más. Sus compañeros y sus profesores».

La inspección, realizada en el primer trimestre del curso actual, fue rotunda: «No apreciaban por parte del centro esa situación y, por lo tanto, no había acoso ni discriminación». Pérez Aller prosigue: «Es ahora, a través del correo electrónico que me envían, cuando me entero de que se reunieron con la inspectora de educación provincial. Ni una llamada, ni un correo. ¿Cómo puede suceder esto?».

«Un problema inesperado»

En la carta, facilitada por la progenitora a este medio, se indica que «les está suponiendo un problema inesperado y muy importante la gestión de la plaza de Daniel». Posteriormente se añade que «como desconocemos cómo puede ser el comportamiento o la forma de relacionarse de Daniel con los que pudieran ser sus compañeros, tienen que comprender lo que quiero decirles. Los niños, como tales, necesitan un tiempo y un trabajo de los adultos (profesores, familia) para entender ciertas situaciones». De ahí que consideren que «una experiencia como la nuestra, de quince días, puede ser excesivamente larga para él (...) Así como informarles de que si se diera el caso de que sus compañeros manifestaran comportamientos que ellos no pudieran manejar, con la realidad y circunstancias objetivas que ya les he comentado, y nosotros no pudiéramos controlar, tendría que pedirles que fueran a buscarle al campamento».

La madre incide, sin embargo, en que «Daniel se enfrenta a diario contra sus miedos y a que los demás no le juzguen por la condición que tiene». Según comunica la progenitora a este medio, «no se han reunido» con ella «en ningún momento, ni desde el centro nadie les comentó nada. Eso sí, los correos con la información del campamento con los plazos de pago sí los han recibido».

Daniel gozará, como cualquier niño de 11 años, de un verano diferente. Con sus padres, con su familia y con sus amigos. El pequeño «seguro que disfruta a tope de un montón de sitios», comenta la madre, «como se merece».

Leonoticias se puso en contacto con el Colegio Jesuitas de León, el cual «desconocía totalmente la situación», y con el director y máximo responsable del Ignatian English House quien se «ratificó en el contenido de la carta enviado a la familia del niño» y «creemos que una experiencia como la nuestra, de quince días, puede ser excesivamente larga para él. Añadiendo que se va a encontrar en un entorno sin ningún compañero de referencia» aunque no permitió la formulación de preguntas.