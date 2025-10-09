Un leonés estará en uno de los congresos más importantes de seguridad acuática José Manuel Díez participará en Córdoba en un evento con socorristas y técnicos de salvamento de seis países diferentes

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 15:53 Comenta Compartir

El leonés José Manuel Díez estará los próximos 24 y 25 de octubre en uno de los eventos más importantes sobre seguridad acuática que se celebra en Córdoba, donde se reunirán una treintena de expertos de dieciséis organizaciones de seis países.

Diez, con más de 30 años de experiencia en el área, ha sido un pionero a la hora de realizar campañas preventivas de accidentes en el medio acúatico por los colegios.

Fundador de la Escuela Leonesa de Salvamento y Socorrismo en 2005, ha creado distintas iniciativas como el cómic 'Stop ahogados' en esta materia o en el programa Davinchi sobre prevención y seguridad en el medio acuático en Europa y en el congreso Internacional de prevención de ahogamientos (CIPREA) celebrado en España.