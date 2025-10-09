leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Díez.

Un leonés estará en uno de los congresos más importantes de seguridad acuática

José Manuel Díez participará en Córdoba en un evento con socorristas y técnicos de salvamento de seis países diferentes

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:53

Comenta

El leonés José Manuel Díez estará los próximos 24 y 25 de octubre en uno de los eventos más importantes sobre seguridad acuática que se celebra en Córdoba, donde se reunirán una treintena de expertos de dieciséis organizaciones de seis países.

Diez, con más de 30 años de experiencia en el área, ha sido un pionero a la hora de realizar campañas preventivas de accidentes en el medio acúatico por los colegios.

Fundador de la Escuela Leonesa de Salvamento y Socorrismo en 2005, ha creado distintas iniciativas como el cómic 'Stop ahogados' en esta materia o en el programa Davinchi sobre prevención y seguridad en el medio acuático en Europa y en el congreso Internacional de  prevención de ahogamientos (CIPREA) celebrado en España. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  3. 3 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola
  4. 4 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  5. 5 Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León
  6. 6 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  7. 7 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  8. 8 El prefijo 987, cerca de agotarse: ¿qué pasará después?
  9. 9 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»
  10. 10 Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un leonés estará en uno de los congresos más importantes de seguridad acuática

Un leonés estará en uno de los congresos más importantes de seguridad acuática