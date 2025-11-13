León tendrá una red de fibra óptica de más de 6,7 kilómetros para conectar Scayle e Incibe Contará con una inversión de 620.000 euros y estará finalizada en mayo

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León rubricaron hoy un convenio mediante el cual el Gobierno Autonómico desplegará una red de fibra óptica de casi siete kilómetros para unir el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, con el fin de mejorar la ciberseguridad.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, como presidente del Patronato del Centro de Supercomputación de Castilla y León, fue el encargado de firmar este acuerdo, junto al alcalde de León, José Antonio Diez Díaz.

Se trata del denominado proyecto Cinderella, que cuenta con una inversión de 620.000 euros y está previsto que finalice en mayo de 2026. «Castilla y León está a la cabeza de la innovación tecnológica en España. Desde la Junta apostamos por invertir en proyectos que protejan la información y den confianza a las personas y a las empresas», subrayó Sanz Merino.

Todo pasa por Internet

Esta red de fibra óptica será la base para mejorar la seguridad de las comunicaciones digitales y desarrollar proyectos de innovación tecnológica que sitúan a León como un punto de referencia nacional en ciberseguridad.

«Hoy casi todo lo que hacemos pasa por Internet: nuestros datos, nuestras compras, nuestras comunicaciones. Por eso es fundamental garantizar que estén protegidos. Esa es nuestra prioridad», explicó el consejero.

Sanz Merino añadió que con esta colaboración se da un paso muy importante para reforzar la protección de las empresas, las administraciones y los ciudadanos, consolidando a León «como un referente en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías del futuro».

Proyecto Cinderella

El objetivo de la Junta es que Castilla y León «sea una tierra de oportunidades también en el ámbito tecnológico, atrayendo talento e inversión, y mejorando la vida de la gente a través de la innovación», continuó el consejero.

El convenio firmado forma parte del proyecto Cinderella, una iniciativa conjunta de Scayle e Incibe que tiene como objetivo mejorar la seguridad de las comunicaciones frente a los nuevos retos tecnológicos, como los ataques informáticos más avanzados. Permitirá transmitir datos de forma más segura gracias a una tecnología basada en principios de la física cuántica, que hace que cualquier intento de espionaje o interceptación deje rastro y sea detectado de inmediato.