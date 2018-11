León no puede encender la luz de Navidad y el Ayuntamiento culpa del «grave problema» a la empresa Río Luces de Navidad del pasado año. El concejal de Infraestructuras recuerda que el recurso fue presentado por una empresa que quedó en tercer lugar en el concurso y que no iba a poder ganar «de ninguna manera» RUBÉN FARIÑAS León Viernes, 30 noviembre 2018, 13:07

Este viernes era el día establecido para que las luces de Navidad se iluminaran en la ciudad de León, y este viernes no habrá 'encendido' ni todavía hay fecha para que los ornamentos típicos de estas fechas decoren la ciudad.

El Ayuntamiento de León ha acusado directamente a la empresa que presentó el recurso en el Tarcyl de esta situación. Iluminaciones Río, que en un primer momento aseguró desconocer las consecuencias de su reclamación, posteriormente decidió que «les daba igual» y no retiraron la denuncia ante Tribunal.

«Gracias al recurso de la empresa, que no ha retirado, no se va a poder encender la luz. No es por culpa del Ayuntamiento, sino que es por cuestión de estos procesos que lo paralizan todo».

Así de contundente se ha mostrado el concejal de Infraestructuras a cerca de la imposibilidad que la ciudad de León tiene para iluminar su Navidad. Aunque, eso sí, esto es «un compromiso del alcalde, y luces habrá».

Eduardo Tocino no se atreve a dar una fecha para el 'encendido', y aunque trabaja en solucionar el «grave problema» que ha causado el recurso en el Tarcyl, la capital no tendrá luces hasta por lo menos el puente de diciembre.

Con comerciantes, sí; con el Ayuntamiento, no

El edil ha explicado que el Ayuntamiento financia de forma directa, mediante contrato, y con una subvención de 62.000 euros a los comerciantes todos los ornamentos que se instalan en la ciudad. Sin embargo, el recurso presentado por esta empresa, y que quedó en tercer lugar, lo ha parado todo.

«Tenían las peores calificaciones en materia energética, ornamento de calidad artística, precio y oferta técnica, que tenía defectos insalvables, ha manifestado Tocino, sobre la oferta de Iluminaciones Río. «Difícilmente una empresa que queda en tercer lugar va a poder ganar de ninguna manera».

El próximo día 5 se dará luz verde a un contrato menor, por valor de 18.000 euros, que garantice los ornamentos en San Marcelo, Santo Domingo y calle Ancha. Después, se buscará una solución a Ordoño II para que el centro de León pueda dar luz a sus fiestas navideñas.