León debatirá una moción para reconocer la capitalidad leonesa y la vigencia del Reino si Valladolid 'no frena' Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino durante una rueda de prensa. / Peio García Eduardo López Sendino, concejal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el consistorio leonés, asegura que si De Santiago-Juárez mantiene la moción en el Ayuntamiento de Valladolid habrá «otra más reivindicativa» en el Ayuntamiento de León J. CALVO Jueves, 5 septiembre 2019, 20:14

La moción planteada por el exconsejero de Presidencia de la Junta y hoy concejal del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, en la que plantea la capitalidad de Castilla y León para Valladolid, aún está lejos de encontrarse desautorizada.

Así lo entiende la Unión de Pueblo Leonés (UPL) quien ha visto no solo en las palabras del representante popular «la verdadera cara de quien desde la Junta ha intentado dañar a León» sino «una amenaza real» refrendada por Pilar del Olmo, exconsejera de Hacienda, y hoy representante en el mismo Ayuntamiento: «La moción irá a pleno», ha asegurado.

«Tiene mucho calado»

De ahí que este jueves el leonesista Eduardo López Sendino haya puesto sobre la mesa la determinación de «responder» a lo que, según advierte, no se puede entender como un posicionamiento aislado «por parte de un concejal». «Tiene mucho más calado», se ha advertido.

Es la misma posición que mantiene el procurador en las cortes Luis Mariano Santos. «Es mucho más grave porque quien dice algo así ha sido vicepresidente de la Junta, consejero de la presidencia y ha tenido un enorme poder», ha remarcado.

Por ello, el concejal leonesista en el Ayuntamiento de León ha remarcado que será determinante «el devenir de los acontecimientos». «Vamos a esperar a ver lo que sucede. Si efectivamente hay una moción en el Ayuntamiento de Valladolid en la que se pida que Valladolid sea la capital de Castilla y León, que nadie tenga la menor duda que en el Ayuntamiento de León habrá otra moción«.

«Habrá respuesta»

Una moción que, según ha advertido, buscará el reconocimiento del Reino de León y pedirá la capitalidad para León.

UPL ya advierte que no va a minimizar esta cuestión dada la «gravedad» de lo sucedido. Una gravedad que, según ha advertido, no se mitiga con el posicionamiento del PP a nivel de Castilla y León y que debe materializarse en la no presentación de la moción.

«Todo lo que no sea eso, tendrá su respuesta», también se ha advertido.