León en Común apoya la manifestación del 15N y llama a la ciudadanía a participar en ella
LEONOTICIAS León
Martes, 13 noviembre 2018, 13:12

El futuro de León «es muy incierto» para León en Común. En un comunicado, señalan que «sólo hay que echar un vistazo a la prensa para ver que, día a día, la situación de nuestra provincia empeora».

Así llaman a la ciudadanía a tomar parte en la manifestación del 15 de noviembre ya que «los datos hablan por si solos: tenemos la segunda tasa de actividad más baja de todo el estado. Sí, las cifras dicen que el paro no cesa de bajar en la provincia de León, pero la realidad es que esa bajada no supone un incremento en el número de personas que cotizan en la Seguridad Social porque lo que verdaderamente está ocurriendo es que, quienes están en edad de trabajar, tienen que marcharse de su tierra por no tener aquí posibilidad de conseguir un empleo digno».

En la misma línea apuntan a que «casos tan paradigmáticos como los de Vestas o Everest, sumados al goteo constante de cierres de empresas más pequeñas, suponen estocadas inasumibles para la deteriorada economía de León. Se destruyen puestos de trabajo de manera constante y esos puestos, o bien son sustituidos por otros de mayor precariedad o, directamente, se pierden para siempre».

Por último, reclaman que la solución «es sencilla: ofrecer a la gente de León lo necesario para que no abandonen su provincia. Y esto pasa por recuperar el empleo público que ha sido destruido con la excusa de la crisis y primar polos como el biofarmaceútico, el tecnológico o el agroalimentario. También implica impulsar proyectos como el de Torneros o impedir la desaparición de la Feve. Y, por supuesto, acabar de una vez con las políticas de recortes y privatizaciones que, con tanta alegría, han venido aplicando los gobiernos de PP y PSOE. Sólo de esta manera conseguiremos que León tenga futuro».