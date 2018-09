León calca el mismo pliego que siete ayuntamientos para contratar la gestión informática Imagen de los documentos calcados entre ayuntamientos y cuyo adjudicatario final fue el mismo: ADD4U. Las condiciones y epígrafes son los mismos (solo se adapta la versión de los programas informáticos) y en todos ellos hubo un mismo ganador del contrato: ADD4U, empresa que se encuentra en la Trama Enredadera J.L.B. | N.B. León Jueves, 27 septiembre 2018, 10:10

Cambia el nombre del ayuntamiento, la versión de los programas informáticos requeridos y, en algunas ocasiones, pequeños detalles. En todos cambia la fecha, eso sí. El resto, un 'copia-pega' que llama la atención.

Al menos ocho ayuntamientos españoles sacaron el mismo pliego para contratar el sistema de gestión informática. Ocho convocatorias en las que solo varían matices (en algunas de ellas se repiten de forma calcada los epígrafes y los párrafos) para que finalmente fuera la misma empresa la que ganara el contrato.

En todos los casos es ADD4U la que se lleva la gestión, una empresa investigada en la Trama Enredadera.

En el caso del Ayuntamiento de León, fue el grupo socialista el que avanzó que el contrato, desarrollado por el Consejo Tecnológico, ofrecía muestras de opacidad. Este Consejo Municipal de Nuevas Tecnologías tiene su presidencia en Agustín Rajoy y es de asesoramiento, según ha matizado este lunes desde Ciudadanos.

Fue José Antonio Diez, líder del grupo socialista local, el que avanzó esta semana que los ayuntamientos de Ávila y San Lorenzo del Escorial repetían de forma calcada el pliego que presentó el Consistorio leonés, pero la repetición de estas condiciones no se queda en estos dos municipios.

Los ayuntamientos de Cuenca, Seseña (Toledo), Algemesí (Valencia), Boadilla del Monte y Galapagar (Madrid) sacaron el mismo pliego, con el cambio pertinente en las versiones de los programas requeridos, la fecha y el nombre del propio ayuntamiento.

En el anexo de preescripciones técnicas saltan las alarmas. Los requerimientos del contrato se van repitiendo (llaman la atención la extrema similitud en los puntos 'Arquitectura del sistema', 'Seguridad' y 'Accesibilidad').

En la Enredadera

De las conversaciones intervenidas por la UDEF en el marco de la Trama Enrerdadera se extraen referencias tanto a ADD4U como a la gestión de la administración electrónica en diversos consistorios.

Así, aparece en una conversación entre Ángel Luis García Martín 'El Patatero' y Miguel Ángel Domínguez Castellano (de ADD4U), en la que hablan de una reunión anterior con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo y José Luis Ulubarri, en la que este último ha dado orden de que Miguel Manovel (mano derecha) prepare el acuerdo con ADD4U. El Patatero dice que entiende que GESPOL no entran para nada y que irán al concurso ANENTO con ADD4U.

Miguel Ángel Domínguez le dice que el pliego está muy dirigido para la empresa «que tienen ahora allí ellos» (en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo), «el famoso T-SYSTEM», contestando AL que ya le han dicho con el técnico que tienen que hablar que es Chema, y que sería conveniente que él (MA) y Roberto vayan a hablar con el mismo, ya que él (AL) se va de vacaciones. AL le dice que no sabe como «ubicar» a GESPOL en «este tema», contestando MA que el interés por parte de GESPOL es que si, «evidentemente» posteriormente ganan el concurso de multas, hacer la integración con GESTDOC.

Conversación: Desde el inicio hasta el minuto 00:24; Se saludan y se preguntan como están.

Min. 00:24;

MA: ... ¿tú como estás?

AL: Bien, bien bien, preparando ya el tema de... Villa, de San Andrés de Rabanedo.

MA: Muy bien, magnífico, magnífico magnífico.

AL: Estuvimos ayer con la Alcaldesa.

MA: Síi.

AL: Entonces ya ha dao, José Luís ha dao orden que Miguel MANOVEL prepare el acuerdo contigo. MA: Vale perfecto. AL: Te llamará Miguel MANOVEL, se lo explicas todo. MA: Magnífico, vale. Bien. AL: (ininteligible) LEGAZPI Y GESPOL no entran para nada, me entiendes. Vamos a hacer MA: En principio. Si, en principio más bien (ininteligible).

AL: Lo hacemos, lo va hacer una empresa que se llama ANENTO, que es nuestra, Y ADD4U. MA: Me parece perfecto. Eh..., bueno ya hablamos cuando nos veamos tú y yo porque una cosa, el pliego éste, eh..., está muy dirigido a la empresa que tienen ahora allí ellos ¿eh?, o sea quiero decir, está muy dirigido

AL: Espera que no te..

MA: Está muy dirigido. Que te digo que el pliego este está muy dirigido al famoso TSYSTEM este, o sea,

AL: Sí.

MA: , si aquí, yo vamos a ver, si... lo hablamos, sabes lo que te digo, entiendo que no, ellos serán conscientes de lo que han hecho.

AL: A mí ya me han dicho cual el técnico que tengo que hablar y todo.

MA: Vaaale perfecto, muy bien, muy bien.

AL: ¿Entiendes? Es un tal Chema, que hay que hablar con él y tal. Lo que pasa, yo te cuento, yo me voy mañana a Argentina.

MA: Vale.

AL: y vuelvo el día ocho.

MA: Justo, sí.

AL: El técnico, nosotros hemos a San Andrés de Rabanedo hemos ido cuarenta veces.

MA: Sí, lo sé.

AL: no cuarenta, cuarenta y cinco mil. Entonces, Roberto LEGAZPÍ es intimo amigo, bueno intimo amigo que se lo he presentao yo.

MA: Sí.

AL: (ininteligible) se han reunido ellos cuarenta veces. Yo creo que Roberto, si tuviera un minuto la semana que viene podría bajar y ver a... y ver a Chema. (ininteligible)

AL: (ininteligible) tú y Roberto y ver a Chema.

MA: Vale.

AL: Lo que no veo, no veo ubicao. Roberto se ha ofrecido a mí a tope para ayudarnos y para todo,

MA: Síi.

AL:, pero no sé como ubicamos a Roberto en este tema.

MA; Vamos a ver, yo creo que él lo que le interesa es, evidentemente, que después si ganáis el concurso de multas y todo esto, pues hacer la integración para que su GESPOL trabaje lo mejor posible con nuestro sistema, está claro.

AL: Vale, vale.

Desde el minuto 02:22 hasta el final; AL le dice que el concurso de multas también saldrá la semana que viene, que está saliendo todo. AL vuelve a decirle que estaría muy bien que él (MA) y Roberto subiesen a ver a Chema la próxima semana. AL que le dice que le ha «indignado» que saquen los concursos en periodo de vacaciones. MA le dice que hablará con R y que mirará como lo organizan. AL le dice que le llamará (a MA) Miguel MANOVEL para ver como preparan el contrato entre ANENTO Y ADD4U. MA le dice que a ver cuando se ven contestando AL que a partir del día ocho, y que ya estará presentada la oferta. AL le dice que si la oferta la hará él (MA) contestando MA que sí. Se despiden.

Galapagar

En otra conversación intervenida, Roberto llama a Miguel Ángel (Galapagar).

M.A: Que pasa contigo.

R: Que tal, como andas.

M.A: Nada, no sabemos nada de estos tíos.

R: ¿Le, le has mandado el informe que nos han pedido ya?

M.A: Si. R: Vale, vale, vale.

M.A: Vale hay que decirles que..., yo creo que.., escucha llegados a este punto, yo le diría que la semana que viene tío.

R: Si, lo que pasa es que yo no estoy pero bueno me da igual

M.A: Bueno no pasa nada, escúchame, voy yo a verlos.

R: Por eso, por eso. Yo le voy a mandar un whatsapp a Sadat ¿vale?, para que el lo hable con... M.A: Mándale un mensaje y dile que o dejen ya para la semana que viene, ¿por qué?, porque mañana ya evidentemente no puede ser, y el jueves yo tengo lo de Ávila, y el viernes me voy yo para recoger a la familia...

R: Claro, no, no, no.

M.A: Vale, le decimos que para la semana que viene, yo ahora le mandaré un correo y se lo digo también R: Vale, yo voy a mandarle un whatsapp a Sadat.

M.A: Vale.

R: , le diré que hay que ir la semana que viene y.., y ya está.

M.A: Dile, Sadat porfi déjamelo para la semana que viene.

R: Ok.

M.A: Vale, y cuando tu vuelvas, ¿que cuando va a ser?

R: El día once vuelvo.

M.A: Vale, pues el día once cuando vuelves deberíamos planificar (ininteligible)

R: Si, eso es.

M.A: ¿Vale?

R: Vale, o sea el tema es que tu subas esta semana.

M.A: Yo ahora mismo,

R: tema requerimiento

M.A: espérate un segundo, espera, ... es que, me he puesto un objetivo que es todo lo que debo... intentar..., esperate.

R: Muy bien, ese es un buen objetivo (se ríe)

M.A: (al parecer consulta correo)..comentada, co men ta da, ininteligible) pumpum, pumpum, pum, aquí la tengo, y te cojo ahora mismo, y según estoy hablando contigo antes de que acabemos, en tu correo, tres megas.

R: Ok, aun, aun me debes lo de la firma electrónica, acuérdate.

M.A: Vale, te lo mando también ahora mismo.

R: Venga, cuídate anda,

M.A: ¿Vale?

R: un abrazo.

M.A: Venga un abrazo, chao, chao.

R: Hasta luego.