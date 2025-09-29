León afronta un inicio de semana con el sol como protagonista Tras varios días mayoritariamente nubosos y con algunas precipitaciones, las máximas alcanzarán los 24 grados este lunes

Tras un fin de semana con un clima más típico del otoño, el sol volverá a inundar las calles de León, manteniendo las máximas y mínimas en la capital y sin probabilidad alguna de precipitaciones.

En una semana donde las temperaturas, en términos generales, irán al alza a pesar de estar a punto de sumergirnos en el mes de octubre, el lunes servirá de transición, dibujando un escenario estable.

Temperaturas

En la capital, se espera una temperatura mínima de nueve grados, tan solo uno menos que el domingo, mientras que la máxima se mantendrá en 24 grados.

Sin embargo, la máxima diferencia respecto a la jornada dominical llegará en el cielo. Tras la presencia de nubes e, incluso, de precipitaciones en el primer fin de semana de las fiestas de San Froilán, la meteorología ha cambiado radicalmente hacia un aspecto veraniego.

En otros puntos de la provincia, como Ponferrada, también aparecerá el sol como protagonista, con temperaturas todavía más altas -mínima de nueve grados y máxima de 27-.

En Villablino y Astorga, las mínimas descenderán hasta los 5 y 6 grados, respectivamente, lo que dejará una madrugada fría, aunque con la caída del solo se verá compensado, llegando a los 23 y 25 grados.