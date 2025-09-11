Un jueves de sol, nubes y fresco en León La provincia encara otra jornada de estabilidad marcada por el viento y las temperaturas suaves

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:22

El fin del verano se va notando en León con una nueva jornada de temperaturas frescas y cielos despejados con nubes de evolución y algún chubasco disperso en la zona norte de la provincia.

Es la previsión para este jueves 11 de septiembre que arroja datos muy similares a los de jornadas pasadas, con máximas que rondarán los 20 grados en prácticamente todos los puntos de la geografía leonesa y mínimas suaves que obligarán a sacar la chaquetina.

En el cielo predominarán las nubes de evolución esta jornada, dejando claros y nubes en buena parte de la provincia y algún chubasco disperso en la zona norte y montañosa.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, para este jueves se esperan máximas de 23 grados en León ciudad con mínimas de 11 y cielos con sol y nubes. En Ponferrada, donde se podría registrar algún chubasco disperso, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 12 grados.

Situación similar en Astorga, que marcará 21 de máxima y 10 de mínima, o La Bañeza, con 24 de máxima y 9 de mínima. En Villablino los termómetros se quedarán entre los 15 y los 8 grados este jueves, con chubascos dispersos.