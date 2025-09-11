leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una flor este verano en León. Sequoya

Un jueves de sol, nubes y fresco en León

La provincia encara otra jornada de estabilidad marcada por el viento y las temperaturas suaves

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:22

El fin del verano se va notando en León con una nueva jornada de temperaturas frescas y cielos despejados con nubes de evolución y algún chubasco disperso en la zona norte de la provincia.

Es la previsión para este jueves 11 de septiembre que arroja datos muy similares a los de jornadas pasadas, con máximas que rondarán los 20 grados en prácticamente todos los puntos de la geografía leonesa y mínimas suaves que obligarán a sacar la chaquetina.

En el cielo predominarán las nubes de evolución esta jornada, dejando claros y nubes en buena parte de la provincia y algún chubasco disperso en la zona norte y montañosa.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, para este jueves se esperan máximas de 23 grados en León ciudad con mínimas de 11 y cielos con sol y nubes. En Ponferrada, donde se podría registrar algún chubasco disperso, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 12 grados.

Otras noticias

Suárez-Quiñones, reprobado en las Cortes por su gestión de los incendios

Suárez-Quiñones, reprobado en las Cortes por su gestión de los incendios

Entrega medio millón en un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»

Entrega medio millón en un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»

Situación similar en Astorga, que marcará 21 de máxima y 10 de mínima, o La Bañeza, con 24 de máxima y 9 de mínima. En Villablino los termómetros se quedarán entre los 15 y los 8 grados este jueves, con chubascos dispersos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  4. 4 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar
  5. 5 Reparte 500.000 euros con un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»
  6. 6 Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo
  7. 7 Una calle en el centro de León con nombre de ciudad costera
  8. 8 Protestas en la salida y viento en la meta: amenazas a la etapa de El Bierzo
  9. 9 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  10. 10 El Bierzo grita por Palestina al paso del pelotón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un jueves de sol, nubes y fresco en León

Un jueves de sol, nubes y fresco en León