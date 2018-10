José Luis Rubiera pregona en la casa de León con un emotivo recuerdo a Quini José Luis Rubiera, a la derecha, en la Casa de León en Asturias. El pregonero, jefe de prensa del Sporting de Gijón, recuerda los estrechos vínculos de Asturias y León, rememora a Quini y extiende su abrazo a los leoneses de la mano de Alfonso 'Alauto LEONOTICIAS León | Gijón Miércoles, 17 octubre 2018, 20:09

Un discurso intenso, cargado de emotividad y de recuerdos, algunos perdidos en el tiempo y otros prendidos en el presente. José Luis Rubiera, jefe de prensa del Real Sporting de Gijón, ha sido el encargado de pregonar en esta ocasión en la Casa de León en Asturias.

Allí Rubiera y ante un atento público recordó los muchos lazos que unen a León y Asturias: «Asturias y a León como un binomio, como dos provincias umbilicalmente unidas, y no sólo por mor de la topografía, sino y principalmente, porque así nos lo muestra la historia que ha acabado por convertir en cotidiana esta cercanía. No hay leonés o asturiano que no disfrute de algún nexo o vínculo al otro lado del Pajares, provenga de una u otra ladera».

«En mi caso, como buen gijonés de sentimientos playos, sequé de niño en los vecinos páramos, mi hijo estudió la carrera al cobijo de la Universidad de León y mi hija es la secretaria general del Ayuntamiento de La Bañeza. A ello añado que yo siempre he presumido de mis amigos y los tengo desde unos cuantos años ha en esta noble Casa de León», añadió.

Recuerdos

Tras recordar sus vivencias periodísticas tanto en la radio como en la prensa escrita José Luis Rubiera tuvo un emotivo recuerdo para Quini y sus enormes lazos leoneses: «Permítanme un recuerdo… para Quini, para Enrique de Castro, Quini. Estoy seguro de que me habría acompañado. Siempre le tuvo un inmenso cariño a León y siempre recordó su tránsito castrense por El Ferral del Bernesga, cuando incluso llegó a lucir la camiseta de la Cultural. Atendiendo a la invitación de nuestro común amigo Alfonso «Alauto», era también un habitual visitante de la «pulchra leonina», a cuya solaz gustaba disfrutar de mesa, mantel y animada conversación. Así fue como de su mano Antonio Silván, alcalde de León y habitual de nuestros vecinos arenales de San Lorenzo, al frente de la corporación capitalina le rindió apenas hace un par de años una recepción oficial en la que le entregó una réplica del emblemático Gallo de San Isidoro. El bueno de Quini nunca hubiera aceptado ser pregonero, nunca aceptaba estos ofrecimientos; le abrumaban, pero no tengo ninguna duda de que nos habría acompañado feliz con su sonrisa campechana, contagiosa y sincera».

Unas palabras acompañadas por una enorme ovación de los asistentes que sirvió como prólogo para el tramo final de un discurso realmente intenso: «Leoneses y asturianos no somos de remansos. Nos gusta encaramarnos a los riscos para ver como el Cares esculpe la Garganta Divina, para verle surcar indómito el desfiladero serpenteante entre Poncebos y Caín. Ese es el espíritu que nos une. El mismo desde el que logramos crear una nación, nacida entre los ecos de las paredes del Cornión y los Urrieles. Por eso, permítanme que grite: que Viva León, que puxa Asturies, que viva la Virgen de Covadonga y su anfitriona aquí, la Virgen del Camino!».