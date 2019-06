José Antonio Diez: «Estoy satisfecho, Silván ha dejado claro que no solo no sabe gobernar, sino que tampoco sabe perder» José Antonio Diez con su equipo. El candidato socialista ve allanarse el camino hacia la Alcaldía NACHO BARRIO León Miércoles, 26 junio 2019, 14:51

A los pocos minutos de conocer la noticia, el candidato socialista a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, se mostraba «satisfecho y contento» con el dictamen del TSJCyL, en la que se defendía el baile de votos entre el PSOE y Vox en la mesa 7-5B de Pastorinas.

De esta forma, Diez apuntó a leonoticias que la resolución «ha ido una vez más en el sentido de esclarecer la verdad», agradeciendo «la disposición» de las componentes de la mesa, que «han ayudado a esclarecer lo que pasó».

Con esta resolución José Antonio Diez ve más cerca el día en el que tomar el bastón de mando de manos de Antonio Silván. A su juicio, el alcalde en funciones «no se ha ceñido a la verdad» y, «a pesar de sus artimañas al final se ha sabido todo».

En esta línea crítica, el socialista lamentó que «su actitud en particular no la he entendido en ningún momento, no tenía sentido emprender ese camino y hay que hacerle responsable de la deriva, porque no reconoció el resultado ni la misma noche electoral, donde él no fue el ganador». A renglón seguido afirmó que «Silván ha dejado claro que no solo no sabe gobernar, sino que tampoco sabe perder», por lo que «hay que correr un tupido velo porque su papel no ha sido correcto».

Ahora toca poner la vista en la investidura. José Antonio Diez entiende que «tengo que contar con apoyos». En este sentido ya ha habido contactos «pero se intensificarán en estos días con UPL y Podemos-Equo».

Investidura

«Si el 5 de julio todo es normal empezaremos a gobernar en minoría». Así se manifiesta el candidato socialista a la Alcaldía de León, consciente de que necesita de los apoyos de UPL y Podemos-Equo. «La voluntad de ambos es apoyar y a cambio de nada, han entendido su papel, no como otras formaciones, porque creen que León tiene que tener un futuro».

Preguntado por si se podría repetir algo como lo ocurrido en Villaquilambre, donde un previsible gobierno socialista fue anulado por un pacto multipartido con el PP en cabeza, Diez no niega que «desde el 'tamallazo' todo es posible, pero confío en la honestidad».