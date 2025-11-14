IU reclama al Ayuntamiento que «inspeccione las obras de la ronda interior» y «reclame las mejoras oportunas» Desde Izquierda Unida instan al equipo de Gobierno que «procedan a realizar una revisión de las recientes obras» porque «hemos podido constatar que son varios los puntos donde se acumula el agua»

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:45

Izquierda Unida reclama al Ayuntamiento de León que «los técnicos municipales procedan a realizar una revisión de las recientes obras de la ronda interior». Antes de concluir las obras, en el mes de mayo, «ya se detectaron deficiencias que fueron denunciadas por las vecinas y vecinos y aunque no han pasado ni seis meses, siguen siendo notables».

Desde Izquierda Unida «hemos podido constatar que son varios los puntos donde se acumula el agua. Tanto en la zona destinada a los peatones, con una importante acumulación de agua que impide transitar por este punto, así como en la calzada. Especialmente sigue acumulándose agua en las proximidades de los pasos de peatones, lo que dificulta en muchos casos poder cruzar los mismos».

En episodios de lluvia intensa, como los vividos estos días, «la acumulación de agua es importante y en algunos casos impide poder transitar con normalidad, reduciendo la accesibilidad de los diferentes itinerarios».

Una vez realizada la correspondiente inspección el Ayuntamiento de León, Izquierda Unida admite que «debería reclamar a la empresa adjudicataria de las obras a que realice las actuaciones necesarias para corregir esas deficiencias, sin coste para el Ayuntamiento, y en el menor plazo posible». «Todo ello dentro del periodo de garantía de la obra, por lo que es importante que se actúe con celeridad», afirman.

Desde Izquierda Unida también se insta al Ayuntamiento de León para que «agilice los trámites para la puesta en servicio del tramo de farolas situados en la zona central. Casi seis meses desde la inauguración de dicho tramo y aún no se encuentran en funcionamiento todas estas luminarias».