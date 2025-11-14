leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de agua acumulada en la zona. LN

IU reclama al Ayuntamiento que «inspeccione las obras de la ronda interior» y «reclame las mejoras oportunas»

Desde Izquierda Unida instan al equipo de Gobierno que «procedan a realizar una revisión de las recientes obras» porque «hemos podido constatar que son varios los puntos donde se acumula el agua»

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Izquierda Unida reclama al Ayuntamiento de León que «los técnicos municipales procedan a realizar una revisión de las recientes obras de la ronda interior». Antes de concluir las obras, en el mes de mayo, «ya se detectaron deficiencias que fueron denunciadas por las vecinas y vecinos y aunque no han pasado ni seis meses, siguen siendo notables».

Desde Izquierda Unida «hemos podido constatar que son varios los puntos donde se acumula el agua. Tanto en la zona destinada a los peatones, con una importante acumulación de agua que impide transitar por este punto, así como en la calzada. Especialmente sigue acumulándose agua en las proximidades de los pasos de peatones, lo que dificulta en muchos casos poder cruzar los mismos».

En episodios de lluvia intensa, como los vividos estos días, «la acumulación de agua es importante y en algunos casos impide poder transitar con normalidad, reduciendo la accesibilidad de los diferentes itinerarios».

Noticias relacionadas

La ronda interior de León, con balsas de agua antes de su estreno

La ronda interior de León, con balsas de agua antes de su estreno

Tres meses de acceso complicado a la calle Fuero por su peatonalización

Tres meses de acceso complicado a la calle Fuero por su peatonalización

Una vez realizada la correspondiente inspección el Ayuntamiento de León, Izquierda Unida admite que «debería reclamar a la empresa adjudicataria de las obras a que realice las actuaciones necesarias para corregir esas deficiencias, sin coste para el Ayuntamiento, y en el menor plazo posible». «Todo ello dentro del periodo de garantía de la obra, por lo que es importante que se actúe con celeridad», afirman.

Desde Izquierda Unida también se insta al Ayuntamiento de León para que «agilice los trámites para la puesta en servicio del tramo de farolas situados en la zona central. Casi seis meses desde la inauguración de dicho tramo y aún no se encuentran en funcionamiento todas estas luminarias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  5. 5 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  6. 6 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  7. 7 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  8. 8 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias IU reclama al Ayuntamiento que «inspeccione las obras de la ronda interior» y «reclame las mejoras oportunas»

IU reclama al Ayuntamiento que «inspeccione las obras de la ronda interior» y «reclame las mejoras oportunas»