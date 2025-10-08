Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León La calle se encuentra sin asfaltar y las viviendas han sido presentan notables carencias, siendo muchas de ellas ocupadas para acciones poco lícitas

El viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José Manuel Frade, ha presentado dos ruegos en la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano.

En primer lugar, ha trasladado de nuevo las quejas de los vecinos ante el mal estado de una obra realizada en la trasera de Espacio Vías, en los números 2 y 4 de la calle Federico Echevarría, donde se ubicaba la empresa Mantequerías Arias. «Ante la falta de acciones y el mal estado de las baldosas en algunos puntos y las demandas vecinales, traemos nuevamente estas peticiones a la comisión para que actúen, puesto que suponemos que sigue la garantía de la obra en vigor; rogando que se tomen medidas urgentes», señaló.

Actuación en Tres Mitras

En segundo lugar, Frade trasladó la necesidad de que el Ayuntamiento realice el impulso urbanístico necesario para mejorar la zona actualmente marginal situada en pleno centro de la ciudad, junto a la Estación de Matallana.

Recordaba que ante la apertura reciente de este sector, «se ha podido ver un cambio significativo de la zona (se han construido tres nuevos y dos más están en construcción). Ese cambio, sin embargo, sigue pendiente en la parte trasera de la iglesia de Renueva (calle Tres Mitras), donde el mal estado de muchas viviendas y la marginalidad del área está pendiente de resolver.

A juicio de los populares, la urbanización del sector de Feve «debería haberse aprovechado por parte del Ayuntamiento para impulsar la mejora global y total del entorno». Además, esto contribuiría a «una mejor imagen de la ciudad en esa zona», que además se transita por muchas personas para ir al centro desde la apertura del aparcamiento disuasorio de la avenida de Asturias.