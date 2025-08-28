Un fuerte golpe de viento sorprende en la Plaza Mayor de León y hace volar las terrazas Mesas y sombrillas de las terrazas salieron despedidas sin causar heridos, mientras el mal tiempo dificulta frenar los incendios

Diego Nicolás Jueves, 28 de agosto 2025, 20:14

Un fuerte golpe de viento ha sorprendido este jueves a vecinos y turistas en la recién estrenada Plaza Mayor. Sobre las 15:30 horas, varias sombrillas y mesas de las terrazas de los bares salieron volando por los aires, en una escena que muchos testigos grabaron con sus teléfonos móviles.

El incidente, que no ha causado heridos, dejó atónitos a los presentes, que apenas dos días después de la reapertura de la plaza tras su remodelación, se encontraron con este inesperado episodio.

Los vientos que están azotando la provincia durante este mes de agosto vuelven a ser protagonistas, no solo en la capital leonesa, sino también en el entorno natural. Su intensidad no está favoreciendo las labores de extinción de los incendios forestales, y este mismo jueves se han declarado hasta cuatro nuevos focos en distintos puntos de la provincia.

La reapertura de la Plaza Mayor, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, había generado expectación entre los vecinos, pero el estreno ha venido marcado por este susto que ha puesto a prueba la seguridad de las terrazas en plena temporada estival.

Afortunadamente, todo ha quedado en anécdota, aunque el suceso refleja cómo el viento se ha convertido en un invitado incómodo este verano en León.