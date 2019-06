Dónde aparcar y dónde no aparcar en las Fiertas de San Juan y San Pedro Imagen de señales de 'prohibido aparcar'. La Policía Local de León determina las zonas de aparcamiento libre para los próximos días de fiesta en la ciudad LEONOTICIAS León Jueves, 20 junio 2019, 12:13

Dónde aparcar y dónde no aparcar en las Fiertas de San Juan y San Pedro. La Policía Local de León ha determinado las zonas de aparcamiento libre para los próximos días de fiesta en la ciudad.

Feria Sáenz de Miera.(Del 19 de Junio al 2 de Julio)

Prohibido estacionar en toda la en la Avda. Sáenz de Miera, en Clarés y en los alrededores del Estadio y Campo de Futbol) desde la estación de Autobuses hasta la rotonda del Estadio.

Tráfico cortado en ambos sentidos. Desde la Avda. Palencia solamente pueden acceder : Residentes, Juzgados, Estación Autobuses, Bomberos y Gasolinera

Feria de la Artesanía.- ( del 21 al 30)

Prohibido estacionar en:

-Pilotos Reguera (detrás de la Diputación)

-Ruiz de Salazar

A los residentes de estas calles, se les habilita un estacionamiento en la C/ Ramón y Cajal entre C/ La Torre y C/ Lope de Vega.

16,00 h.- Hípico de León

Prohibido estacionar en la fachada principal del recinto.

18,00 h. Plaza de Toros (22 y 23)

Señales de estacionamiento prohibido: en todo el perímetro de la plaza de Toros.

· Facultad – Fray B. de Sahagún

· Facultad – Papalaguinda y Gil de Villasinta

· Fray B. de Sahagún – Cartagena

· Pl. de Toros – Maestro Nicolás

· Pl. de Toros – Corredera

· Gil de Villasinta – Paseo del Parque

· Pl. de Toros – Corredera

· Gil de Villasinta – Paseo del Parque

DIA 23 DOMINGO

10,00 h. Procesión Corpus Christi.- Plaza de Regla- C/ Ancha- Rampa San Marcelo- Plaza San Marcelo- C/ Teatro- C/ La Rúa- Plaza de las Concepciones- C/ Herreros- C/ Escurial- Plaza del Grano – Cuesta Carbajalas.

· Prohibido estacionar en todo el itinerario de la Procesión

23:30 h. Fuegos artificiales y hoguera

Señales de prohibido estacionar (Día 23 a partir de las 7,00 horas)

· Paseo Salamanca desde C/ Araduey hasta Campo de fútbol (ambos lados)

· C/ Bernesga desde 12 de Octubre hasta Paseo Salamanca

· Avda. Peregrinos, desde Colegio de Primaria de la C/ Carrizo hasta la prolongación de la C/ Clara Campoamor, ambos lados

· C/ Comandante Cortizo, desde Avda. Reyes Leoneses hasta Avda. Peregrinos (ambos lados)

· Santos Ovejero, desde Reyes Leoneses hasta Avda. Peregrinos, ambos lados.

Vallas y Señales para cortar el tráfico:

· Cruz Roja de León – Peregrinos (Glorieta Avión)

· Salamanca – Puente Almirante Martín Granizo

· Bernesga - Salamanca

· San Ignacio de Loyola - Valcárcel

· Salamanca – Bonifacio Rodríguez

· Salamanca – General Gutiérrez Mellado

· General Gutiérrez Mellado – Peregrinos

· Reyes Leoneses – Comandante Cortizo

· Reyes Leoneses – Santos Ovejero

00,10 h.Concierto Cadena Dial

Señales de prohibido estacionar en:

· C/ Comandante Cortizo

· C/ Sinaloa