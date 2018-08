Feve ha perdido el 80% de sus viajeros durante los siete años sin llegar al corazón de la ciudad Imagen de un tren de Feve en León. / leonoticias La compañía se encontraría por debajo de los 70.000 viajeros por el 'viaje sin billete' | Los trabajadores acusan a los responsables de Renfe de «dejar morir a la compañía» J.C. León Miércoles, 22 agosto 2018, 11:15

Para los trabajadores de Feve no es posible conocer el número de viajeros reales de la compañía. «No hay datos oficiales» y el registro de las máquinas expendedoras no resulta convincente porque no son pocos los que se suben al tren sin billete porque en ellos «no hay revisores y por lo tanto es imposible conocer el número exacto de personas que se desplazan en el tren».

La secuencia no es nueva. Uno de los sindicalistas más activos en la última década y hoy en la segunda línea, Fulgencio Bandera, insiste en que la precariedad de personal y de medios es tan alarmante que la compañía va hacia el abismo.

Una caída del 80% en viajeros

Así la situación ha llegado a un punto límite. Pese a la ausencia de dato oficial lo cierto es que las estimaciones apuntan a que hoy Feve ha perdido el 80% de sus viajeros.

Desde que la estación de Matallana dejara de recibir viajeros el 19 septiembre de 2011 la línea ha entrado en una caída en picado.

En 2011 Feve movilizó a un total de 329.000 pasajeros, según los datos que constan en el registro de la compañía, mientras que en 2016 la cifra descendió hasta los 131.600 viajeros. Ahora podría estar por debajo de los 70.000 viajeros (la cifra real sería más elevada pero el 'viaje sin billete' es el común denominador en la actualidad).

Manifestación el 19 de septiembre

La cifra envía directamente a Feve a un punto sin retorno porque no hay previsiones de inversiones ni un plan real de rescate. Ahora la plataforma que enlaza la Universidad con el centro de León está casi montada al cien por cien pero el problema es que la compra de los 'tren tran' se ha visto atrapada en una maraña legal.

«A ver si el nuevo Gobierno lo soluciona», se advierte desde los trabajadores. Y el nuevo Ejecutivo trabaja en ese proyecto pero, por el momento, sin alcanzar un plan realista para la compañía.

Mientras el próximo 19 de septiembre trabajadores, ususarios y partidos políticos se unirán en una nueva manifestación para denunciar la situación de un tren tan tradicional como olvidado.