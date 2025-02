Familiares de Asprona plantan cara al miedo y denuncian el trato «discriminatorio» o la «deficiencia» del servicio

A. Cubillas León Miércoles, 23 de octubre 2019, 12:01 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Han roto con el silencio para plantarle cara al miedo. Una decena de familias se han concentrado este miércoles ante la Gerencia de Servicios Social para denuncia el trato que día a día reciben sus familiares en Asprona.

No cargan contra los profesionales, todo lo contrario, destacan la profesionalidad de la mayoría. Su denuncia va dirigida contra la Junta Directiva de la entidad a la que acusan de manejar la asociación a su antojo, ofreciendo un trato en muchas ocasiones discriminatorio con los discapacitados y permitiendo un servicio deficitiario e irregularidades, por ejemplo, en el suministro de la medicación.

Una realidad, advierten, que hasta ahora nadie denunciaba por miedo. «El problema es el miedo, el pensar qué va a pasar con tus hijos. Sobre todo cuando estamos hablando de padres que son mayores y ya no van a denunciar. Es una situación complicada», señalaba uno de los familiares, que coincidía con otra mujer que advertía que el problema está en que «si uno se queja te tapan la boca, pero con represalias».

Pero ya no pueden más. La expulsión y la decisión de trasladar a Palencia a una de las usuarias ha sido el detonante que ha empujado a los familiares a dar un paso al frente y denunciar una situación sostenida en el tiempo y que ha sido «silenciada» pro al Gerencia de Servicios Sociales.

El silencio como respuesta

«Tengo muchas denuncias a Consejería Familia y no hay ninguna respuesta, todo negación. Hay que cerrar los ojos no ha otra manera», lamenta Esperanza, que ha recibido el calor de más familiares que, puntualizan, que no se trata de un caso aislado y personal, como así manifiestan desde Asprona.

«Estamos ante una situación que afecta a más personas. Un grupo de familias llevamos muchos años luchando por contar esto pero es imposible. Esperanza se sumó a nosotros hace tres años y ellos intentan decir que ha sido ella la que se montado este escándalo. No es así, somos muchas familias afectadas, pero que hemos estado acobardados durante años».

Es más, una de las madres de una discapacitada que lleva más de dos décadas en Asprona alerta de que ahora la entidad se planteas su trasladado fuera de León. «No hay derecho a que te alejen a tus hijos de la familia, que busquen plazas y solucionen los problemas y no el mamoneo que tiene la junta directiva que son todos primos-hermanos».

Y por ello, han alzado la voz, por primera vez y, aunque en ocasiones es temblorosa, lo han hecho con fuerza, lanzando un guante a más familias y a los trabajadores a sumarse a un frente para corregir la situación anómala e irregular que se vive en el seno de Asprona.

«Nos encantaría pedir a los trabajadores de León que se unan. Hemos dicho basta y necesitamos su ayuda», señalaron varios padres.