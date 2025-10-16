Exigen la reparación «inmediata» de la margen derecha del paseo del río en León UPL lamenta el «estado de abandono» y las distintas zonas «con peligro» para los viandantes que presenta esta zona, «una de las más transitadas en la ciudad»

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 09:40

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha denunciado este jueves «el estado de abandono» que presenta el paseo del río de la capital leonesa en su margen derecha, «especialmente en las inmediaciones del puente de San Marcos, una de las zonas más transitadas por vecinos de la ciudad».

La concejala de UPL en el Ayuntamiento de León, Teresa Fernández, ha explicado que el mirador de madera existente en la zona «permanece vallado desde hace meses por su estado de deterioro estructural, debido al riesgo que supone, sin que hasta la fecha se haya acometido su reparación». «Hace ya más de seis meses que un árbol caído rompió parte de la barandilla de piedra y a día de hoy sigue exactamente igual, sin que el equipo de gobierno del PSOE haya dado solución alguna», lamenta la leonesista.

Piden una actuación «inmediata»

Desde la formación leonesista advierten que el paseo presenta «numerosos socavones y desniveles» que «ponen en peligro a los viandantes, especialmente a las personas mayores que lo recorren a diario». «No hablamos de un lugar marginal, sino de un paseo emblemático de León que forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos. Es inaceptable que esté en estas condiciones», subrayó Fernández.

Por ello, UPL exige al Ayuntamiento de León que «actúe de manera inmediata» para reparar el mirador, sustituir la barandilla dañada y allanar el firme del paseo, garantizando así la seguridad y accesibilidad de esta zona verde tan frecuentada.

«León merece espacios cuidados, seguros y accesibles. No se puede permitir que lugares tan representativos como el entorno del Bernesga se conviertan en un ejemplo de la desidia municipal», concluyó la concejala leonesista.