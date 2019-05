El 'examen trampa' de Enfermería Imagen de una oposición con exámenes de tipo test. La enfermería de Castilla y León denuncia que la oposición no se ajustó a la profesión | Critica que el examen de oposición fuera excesivamente complicado y no sujeto a temas de la profesión E. PRESS León | Valladolid Martes, 14 mayo 2019, 14:51

El Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León ha expresado su solidaridad con las enfermeras de la Comunidad que se han visto sometidas a un examen de oposición «complicado» y «no sujeto a temas relacionados con la profesión».

El Consejo, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que la responsabilidad directa es de la Junta de Castilla y León que es la encargada de nombrar al tribunal que decide sobre los contenidos del ejercicio de oposición.

«En Castilla y León llevamos ya tres convocatorias de oposiciones para el acceso a plazas de Enfermería en las que se ha insistido en mantener el mismo tribunal, a pesar de todos los problemas e irregularidades que se han ido denunciando en cada una ellas, haciendo caso omiso de las demandas de la profesión«, ha señalado.

Interrogantes

A este respecto, el Consejo ha aclarado que no se pide que la prueba selectiva se «regale», pero al mismo tiempo ha agregado que «no es de recibo» que se complique hasta un punto que haya muchos profesionales que «hayan tirado esfuerzo, tiempo y dinero, ya que el examen no se ajusta al temario preparatorio». En la misma línea, considera que también se «falta al respeto», ya que no se entiende la realidad de la profesión.

El Consejo Autonómico de Enfermería se ha preguntado cuál es la «filosofía y los criterios» por los que se han elaborado las preguntas del cuestionario, en el cual han primado las preguntas sobre medicina y legislación en vez de, «cómo sería lógico», sobre los cuidados enfermeros, una cuestión que ésta organización ha recordado que lleva mucho tiempo exigiendo para que los exámenes de oposición tengan en cuenta y se «adapte a la realidad de la profesión».

De la misma forma, ha apuntado que en la actualidad no existe ningún puesto de decisión en Sacyl que esté dirigido por enfermeros que decidan sobre las cuestiones que afectan a la profesión, como reclama desde hace años. «Esta situación se ha visto reflejada en el examen de oposición presidido por un profesional de la medicina», ha afirmado.