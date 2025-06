Ester Muñoz defiende a Feijóo como «el futuro que merece» España frente a un pasado «demacrado» «Una España en la que se asume responsabilidades y en la que haya un presidente en cuyo Gobierno no haya corrupción y que no intente escurrir el bulto solamente es posible con Feijóo», asegura

La presidenta del Partido Popular de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, defendió hoy la figura de Alberto Núñez Feijóo como «el futuro que merece» España frente a un pasado que, «tal y como se ha visto en televisión» está «demacrado y pintado».

Así lo apuntó este lunes tras ejercer su derecho a voto en las elecciones primarias del partido a nivel nacional, en las que «se está votando al próximo presidente del Gobierno», tal y como se refirió a Alberto Núñez Feijóo.

Además, puso de relieve que los 'populares' leoneses presentaron 680 avales para la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, «más que en la anterior convocatoria», lo que «demuestra claramente que el Partido Popular de esta provincia apoya firmemente Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente del Partido Popular, pero sobre todo para que sea presidente del Gobierno de España».

Por este motivo, la presidenta del PP de León depositó su voto «con mucha ilusión y, sobre todo, con mucha esperanza» después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera una diera de prensa «que ha dado bastante vergüenza ajena a la vez que miedo». «Creímos que nunca veríamos a un presidente del Gobierno hacer lo que ha hecho él y por eso hoy votamos con más ilusión y con más esperanza que nunca a Alberto Núñez Feijóo, porque necesitamos que llegue a la Presidencia y al Gobierno cuanto antes», insistió.

Ester Muñoz recordó que la provincia de León llevará al Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio, un total de 50 compromisarios, lo que la convierte en «la provincia de Castilla y León que más compromisarios aporta» y hace que vaya a tener «un papel importante y relevante» en un Congreso que «decidirá la organización interna de los próximos cuatro años y cuál es la política».

Una cita en la que se votará la ponencia política que servirá para «darle una alternativa de Gobierno a todos los españoles» y que sepan que «otra forma de gobernar es posible, en la que se asume responsabilidades y en la que haya un presidente en cuyo Gobierno no haya corrupción, que no intente escurrir el bulto y que no eche la culpa a los demás». «Yo creo que esa España es posible y que esa España solamente es posible de la mano del presidente Feijóo», aseveró.