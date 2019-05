Encuentros leonoticias | «El futuro de la empresa pasa por la digitalización» Imagen de la mesa de debate organizada por leonoticias. / Sandra Santos Representantes de BBVA, Proconsi e Inteco debaten en leonoticias.tv sobre 'Experiencias de la transformación digital en el mundo de las empresas' | BBVA implementa desarrollos a empresas que mejoran su rendimiento, optimizan servicios, tiempo y «ser más felices» LEONOTICIAS León Jueves, 9 mayo 2019, 13:11

'Experiencias de la transformación digital en el mundo de las empresas'. Bajo ese epígrafe ha girado el encuentro organizado por leonoticias.tv con una mirada digital al mundo de la empresa.

Presente y futuro en la digitalización del sector empresarial con tres visiones especializadas sobre una realidad de enorme calado y relevancia en la sociedad actual.

Una cita para el cruce de puntos de vista con la presencia de Alberto Romero, responsable de Transformación de Clientes Empresariales de BBVA España; Tomás Castro, consejero delegado de Proconsi, y Marcos Gómez, subdirector de Servicios de Ciberseguridad de Incibe.

BBVA

Dónde está el presente de la digitalización y hacia dónde debe caminar en el marco empresarial es una lectura que se puede visualizar desde el seno del BBVA. Esta entidad de ahorro ha variado incluso su modelo productivo de soluciones a clientes para la mejora de los productos y de la calidad de la entrega: «Hay un cambio tecnológico y de estructuras. Las nuevas dinámicas y formas de trabajar son claves. Se suele hablar de las metodologías ágiles llevamos tiempo trabajando con ellas, creciendo en los equipos y supone una revolución porque se rompen las estructuras jerárquicas y se trabaja con equipos colaborativos con un mayor empoderamiento para tomar decisiones. Los resultados están siendo muy potentes. Se da una respuesta más ágil a lo que quiere el cliente. Y lo que se entrega es con una calidad muchísimo más alta«

Transformación digital y educación digital son dos aspectos que van de la mano en el sector empresarial. Apenas el 14% de las pymes a nivel europeo se encuentran digitalizadas. Un porcentaje que, desde el prisma de Proconsi, obliga a trabajar en una política de romper barreras inculcando la digitalización.

En vivo Emisión en directo del encuentro a través de facebook Live

Proconsi

Tomás Castro, consejero delegado de Proconsi, defiende que la digitalización y competitividad empresarial es determinante en el presente y en el futuro. «Planteamos soluciones a medidas para las empresas, pero necesitamos apoyo para conseguir acelerar esa transformación digital». Castro ha aplaudido el papel «transversal» del Incibe y ha remarcado porque esa apuesta digital de empresas como el BBVA, ampliamente estructurada, llegue hasta la pyme más pequeña porque esa transformación resulta determinante.

Entorno digital, integración digital en empresas y por extensión desarrollo pero también un escenario cargado de amenazas en el que la seguridad resulta determinante

«Creemos que la seguridad es una necesidad que debe acompañar a cualquier negocio desde el primer momento. Hay que impulsar el sector de las pymes en este sentido. Incibe repite desde hace 13 años la importancia de la seguridad y lamentablemente hay mucha pequeña y mediana empresa que solo invierte en seguridad cuando tiene un incidente», ha recordado Marcos Gómez, subdirector de Servicios de Ciberseguridad de Incibe.

Incibe

Experiencias de la transformación digital que afectan de lleno a las empresas. El BBVA, ejemplo de modernización, seguridad y adecuación digital, ha llevado a su cliente ante un escenario de gestión eficiente y digitalizada.

«Las cosas han cambiado. Hoy el cliente hoy se sorprende cuando no puede hacer algo online. Creo que en las relaciones profesionales entre pymes y entidades financieros la empresa entiende que el servicio online tiene un coste y que si ahorra procesos y tiempo merece la pena. En el corto y medio plazo el camino está cada vez más claro y es que el cliente cada vez pueda hacer más cosas analógicas en el campo digital«, recuerda la entidad de ahorro.

Superar barreras, adentrarse en el futuro y dejar en la mano de las empresas la tecnología para apreciar los resultados es un objetivo necesario. Son los demostradores que defiende Proconsi.

«Hoy la oferta que se puede plantear a una empresa cubre todas sus necesidades tecnológicas y de seguridad. ¿Cómo confiar en esa tecnología y cómo conocer las soluciones? Hay un elemento que son los demostradores. Yo te dejo la tecnología, la pruebas y si te convence te la quedas. Y generalmente en la mayor parte de los casos cuando la pruebas, te la quedas«, se advierte desde Proconsi.

Tecnología para ser feliz

Desarrollo que no debe estar ajeno a la seguridad, a la certeza de que el entorno es fiable. Y de esa fiabilidad también depende el propio desarrollo. «Los riesgos no son mayores sino diferentes. Hay un desarrollo ya y una tecnología detectiva y no reactiva. En 2018 resolvimos unos 110.000 incidentes, que ver con algún tipo de robo de información o fraude a particulares. Un año antes ese porcentaje era del 10%. Eso supone un cambio radical que aún estamos analizando« y que evidencia la mayor protección de las pymes que les permite operar con salvaguardas, remarca Incibe.

Tecnología y transformación digital en el mundo de las empresas que, ha concluido el BBVA, deben servir a futuro para crecer en trabajo colaborativo y ser más feliz porque la tecnología en la empresa ayuda a mejorar los tiempos y esa mejora conlleva bienestar.