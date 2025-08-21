Dos programas acercarán durante el curso el teatro, la magia y el circo a los jóvenes de León La Diputación de León destina más de 200.000 euros a una nueva edición de Espacio Joven entre los meses de octubre a mayo

La Diputación de León aprobó la convocatoria y bases para la puesta en marcha de una nueva edición del programa Espacio Joven y de los talleres provinciales de teatro magia y circo, gestionados por el área de Juventud de la institución provincial, a los que se destinarán más de 200.000 euros.

Espacio Joven celebrará en 2025-2026 su quinta edición. Se trata de un programa dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, que cuenta con un presupuesto de 134.608 euros y que tiene como objetivo la realización de actividades juveniles en un total de 16 ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Con él, la Diputación de León pretende implementar una red provincial de espacios jóvenes con una amplia oferta de actividades de ocio y tiempo libre de calidad equiparable a la oferta urbana, dinamizando al mismo tiempo el espacio, centro o casa de cultura que los ayuntamientos destinen a los jóvenes del municipio.

Los talleres juveniles se centrarán en cinco temáticas que se llevarán a cabo de manera rotatoria entre los distintos espacios jóvenes, animaciones puntuales y actividades de aventura agrupando otros espacios municipales. Las temáticas son aventura y aire libre, tecnología, juegos grupales, arte y creatividad y una última denominada León Sostenible, que aborda intereses juveniles de manera transversal, incluyendo acciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030, participación, medio ambiente, igualdad, convivencia o ciberseguridad.

Las actuaciones contempladas en el programa se realizarán de manera estable entre los meses de octubre y mayo, conforme al calendario escolar. Además, los talleres tendrán una duración de dos horas semanales a celebrar los viernes por la tarde o los sábados. En total, se prevé la realización 20 animaciones, una en cada espacio joven en el primer trimestre con motivo del inicio del programa y otras dos en la segunda parte para los espacios con mayor participación en cada zona geográfica. Igualmente, se incluyen 20 salidas para realizar actividades de aventura.

Por su parte, los talleres de teatro, magia y circo celebrarán su 35 edición durante el curso escolar 2025-2026, también entre los meses de octubre y mayo. En este caso, el programa está destinado prioritariamente a niñas y jóvenes leoneses de edades comprendidas entre los cuatro y los 35 años que residan en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Su finalidad es la enseñanza de las disciplinas de teatro, magia y artes circenses de carácter básico y de iniciación para escolares, asociaciones juveniles o culturales o grupos con inquietudes artísticas.

La iniciativa tiene un presupuesto de gastos estimado de 118.630 euros y unos ingresos previstos de 8.250 en concepto de precios públicos por participación, por lo que los 110.380 euros restantes serán los que aporte la institución provincial. Los talleres ofertados serán 55, aunque se podrán elevar en función de las necesidades del programa hasta agotar el presupuesto habilitado.

Las disciplinas de teatro, magia y circo se abordarán de manera alterna y mediante técnicas, dinámicas o juegos colectivos y, como actividad continua, podrá incluirse la preparación de una obra de teatro y actuaciones de magia o circo que se representarán al finalizar el programa. La duración máxima del programa será de 28 sesiones y las clases, de una hora y media, se impartirán un día a la semana, de lunes a sábado.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar tanto en el programa Espacio Joven como en los talleres de teatro, magia y circo será de 20 días hábiles a contar desde este jueves, 21 de agosto.