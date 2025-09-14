Un domingo soleado para encarar el incremento de temperaturas La semana culminará en la provincia con máximas superiores al resto de la semana para empezar a encarar un caluroso fin de verano

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:21

Domingo con aroma veraniego en León. Nueva jornada estable en la provincia, con temperaturas superiores a las de los días pasados para empezar a encarar una semana donde el calor será personaje principal.

El día estará marcado por el sol como principal protagonista en el cielo durante gran parte del domingo, con algunos intervalos nubosos apareciendo a partir del mediodía, aunque sin riesgo alguno de precipitaciones.

Máximas y mínimas

Respecto a la máxima de 25 grados del sábado, en este 14 de septiembre los termómetros alcanzarán los 28 grados. Además, también habrá un leve incremento en las mínimas, que no bajarán de los doce grados.

El calor será algo mayor en otros puntos de la provincia como en Astorga, donde se alcanzarán los 29 grados de máxima y los 12 de mínima, o La Bañeza, entre los 30 y los 11 grados. En Villablino, por su parte, los termómetros ascenderán a los 27 grados, con 10 de mínima.

Tras unos días de clima otoñal, el calor vuelve a instalarse progresivamente en la provincia de León, merced a un anticiclón que alzará las temperaturas en este tramo final de la época estival.