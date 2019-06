Diez subraya el importante paso en el esclarecimiento de la verdad en la mesa '7-5B' de Pastorinas José Antonio Diez. / Campillo El candidato socialista lamenta que haya formaciones intentando «usurpar unos resultados para mercadear con el sillón de alcalde» LEONOTICIAS León Viernes, 21 junio 2019, 13:35

El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, destacó los «importantísimos pasos dados para esclarecer la verdad y confirmar el resultado real de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo».

Diez explicó que, de momento, tanto la Junta Electoral de Zona como la Junta Electoral Central y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma han confirmado «la verdad material de lo ocurrido en la Mesa de las Pastorinas que es, como siempre ha mantenido el PSOE, el voto de 130 leoneses a favor del PSOE que otras formaciones políticas pretenden usurpar».

«Se está haciendo justicia con la proclamación de unos resultados que son los reales, que responden a la voluntad de los electorales en esa mesa, pero nos preocupa mucho que haya personas y formaciones políticas que pretendan enturbiar todo el proceso que, pese a los errores detectados, demuestra que el sistema electoral español es garantista», apuntó Diez.

Diez explicó que el próximo lunes tendrán que declarar los testigos propuestas por las partes y mostró su confianza en que se ratifique «la verdad material que es solo una, inalterable y constatable». «No espero ninguna sorpresa porque declaraciones que apunten en sentido contrario a ese resultado confirmado ya por la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral supondría una mentira que, en el seno de un tribunal, es una delito perseguible por la jurisdicción penal», precisó.

El candidato socialista apuntó su confianza en una «resolución rápida» en el seno del Tribunal Superior de Justicia que permita la conformación del Ayuntamiento y recalcó que no es «una urgencia propia». «Es una necesidad de ciudad. León necesita gestión, decisiones y trabajo. No podemos permitir meses de paralización como la que pretende el candidato del PP solo para asirse a un sillón o para poder mercadear con él garantizando puestos y cargos por encima del interés y de la clara voluntad de los leoneses. Él y su equipo saben que el día 26 de mayo perdieron las elecciones y no solo en la mesa de las Pastorinas, sino en toda la ciudad donde miles de leoneses les gritaron que querían cambio», recalca.

Para Diez, la situación anómala de prolongación del mandato en Ayuntamiento de León, derivada de los recursos del PP y VOX, está «llevando a problemas de gestión graves para los leoneses que prolonga la paralización de años derivada de la incapacidad y la dejadez en la gestión de Silván y su equipo».