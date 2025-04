Un Día del Pueblo Gitano especial: «Celebramos 600 años en León»

Alberto P. Castellanos León Martes, 8 de abril 2025, 13:59 Comenta Compartir

Seis siglos. Son los que el pasado 25 de marzo se cumplieron de la llegada documentada del pueblo gitano a León. Un hecho que convierte a la celebración de este 8 de abril en algo más especial: «Celebramos los 600 años de la entrada en España. Nos sentimos parte de esta sociedad y disfrutamos con ella, que siempre nos ha acogido con tanto cariño y respeto. Gracias por permitirnos aportar nuestra historia y cultura, que ya forma parte de la historia y cultura de este país», comenta Enrique Díaz 'El Gatito', representante de la comunidad gitana leonesa.

Tras agradecer que «en este año de celebración, el Ayuntamiento y los partidos políticos, están ayudando mucho a celebrar una fecha tan especial», Enrique ha aprovechado la cita para recordar que «se han abierto muchas puertas pero quedan otras cerradas. La principal que se debería abrir es materia de educación, que nuestra historia se vea reflejada en los libros de texto y que se reconozca el Estatuto Cultural del Pueblo Gitano en España. Que nos entiendan desde cerca, que la gente no se quede con los estereotipos».

El alcalde de León se unido a las felicitaciones por el Día del Pueblo Gitano y «por esos 600 años en nuestro país y nuestra ciudad. La diversidad aporta enriquecimiento y la etnia gitana ha enriquecido a nuestro país y a nuestra cultura».

Antes de leer un comunicado frente al mural que está dedicado al pueblo gitano en el paseo del río Bernesga junto a la plaza de San Marcos, Benjamín Jiménez, uno de los ancianos de la comunidad, ha aportado la nota de humor: «Si me mandáis cantar me arreglo pero no estoy acostumbrado a hablar así» ha comentado frente a los medios de comunicación con los que ha bromeado: «Han prohibido muchas cosas: la pesca, la caza...; no esto es broma. Estoy contento de llegar a mis 79 años, que otros, no han podido llegar a esta edad; y siempre les recordamos».

2025: Año del Pueblo Gitano

Este año, la celebración es aún más especial porque se conmemora el sexto centenario de la llegada de los primeros romaníes a España. El Consejo de Ministros declaró a comienzos de este 2025 como Año del Pueblo Gitano para destacar sus «profundas» aportaciones culturales, sociales y lingüísticas, pero también reconocer las «injusticias históricas» y la «estigmatización» que han sufrido y aún sufren desde entonces como etnia en nuestro país.

La declaración institucional y los actos que se han organizado buscan ser «un paso ineludible» para garantizar una vida «en igualdad y libertad para este pueblo» que el 12 de enero de 1425 llegaba oficialmente al Reino de Aragón, según quedó registrado en el salvoconducto que autorizó ese tránsito legal de la frontera otorgado por el rey Alfonso V.

