«Dar la espalda al debate de la autonomía es un error. El partido tiene que abrir las orejas y escuchar ya»

Coherencia en sus palabras con un discurso contundente y conformado mediante la «escucha activa» de sus compañeros de partido «descontentos» con la línea marcada por la actual dirección provincial del PSOE de León. Diego Moreno (Bilbao, 1979) da el paso e intentará capitanear el «cambio de rumbo» de su partido para atender a los importantes retos que atraviesa la provincia de León. Lo hará enfrentándose a Javier Alfonso Cendón, actual secretario provincial del PSOE en León, con el que ya se vio las caras en noviembre de 2017 en un congreso en el que la alternativa a la dirección no logró desbancar al diputado nacional.

Ocho años después Moreno, actual procurador en las Cortes de Castilla y León, vuelve a intentarlo convencido del apoyo de un amplio sector de su partido que quiere un cambio de timón en la dirección. «Tenía que dar el paso por coherencia, porque estos años he mantenido una línea divergente a la del partido, y es el momento», explica el licenciado en Veterinaria a leonoticias.

Reconoce que el motivo principal para intentar liderar su partido es «León, con mayúsculas y de forma clara». Echa en falta que desde la política, a «todos los niveles y desde todos los partidos», se «haga algo» para revertir la «grave crisis que atraviesa León, año tras año con pérdida de población, economía y empleo». «No hay nadie que ponga pie en pared y diga 'hasta aquí'. Yo me afilié al partido en el año 2000 porque quería cambiar las cosas, porque quería hacer algo por la gente, y creo que ahora es el momento de decir 'hasta aquí hemos llegado'».

Y cree que el Partido Socialista es «quien debe hacerlo, quien debe liderar ese cambio y esa transformación que León necesita ya», y el primer paso pasa por un cambio en la dirección provincial, para lo que cuenta con el apoyo de importantes agrupaciones como la de León ciudad, Valencia de Don Juan, La Robla, Matallana, Villaquilambre, Boñar o Ponferrada.

Apuesta por «abrir un diálogo y un debate real» sobre la autonomía de León

Esa vuelta de timón pasa, inevitablemente, por abrir un «diálogo real» sobre la autonomía leonesa. El sector crítico a Cendón que encabeza Moreno ve en este asunto una de las principales brechas con la actual dirección. Para Moreno, la autonomía leonesa «debe estar en la agenda pública y política porque la sociedad lo está reclamando, porque socialmente está ahí, es una evidencia y como partido debemos abordarlo».

Unas declaraciones que llegan pocos días después de que el congreso autonómico del PSOE que aupó a Carlos Martínez como sucesor de Luis Tudanca rechazara realizar una consulta a la militancia sobre su postura respecto al proceso autonómico de León. «Volvemos del congreso con la sensación de que no se nos ha escuchado. Sí, se presentaron enmiendas y se votaron, pero más allá de eso no ha habido acercamiento alguno», apunta Moreno, que echa en falta que el partido «establezca un diálogo, un debate» y, sobre todo, que «se escuche a la sociedad leonesa». «Dar la espalda a este debate que está en la calle es un error. El PSOE tiene que abrir las orejas y tiene que escuchar y lo tiene que hacer ya, porque sino tendremos serios problemas a nivel electoral, no lo quiero así, pero es lo que creo», vaticina.

Aludiendo a la postura que la nueva ejecutiva autonómica encabezada por el soriano Martínez mantiene de comparar la situación de la provincia de León con la de otros territorios, Moreno hace suyo el discurso leonesista y recuerda las dos «particularidades clave» que tiene la provincia: en primer lugar, la profunda crisis a todos los niveles que ha padecido tras la creación de Castilla y León, donde entró «en las primeras posiciones con muchos indicadores positivos» y que ahora, 40 años después «está en los últimos puestos, de los peores». En segundo lugar, el tema identitario. Moreno recuerda que León «es una región histórica» y apunta: «en estos 40 años no es que no estemos a gusto, es que estamos incómodos en la comunidad».

«León forma parte de una región histórica y en estos 40 años en la comunidad no es que no estemos a gusto, es que estamos incómodos» Diego Moreno Candidato a liderar el PSOE de León

Como ya hiciera la pasada semana el alcalde de León, José Antonio Diez (uno de los principales valedores de Moreno, a quien respalda en esta elección del partido así como el resto de la agrupación municipal de la capital), Diego Moreno tiende una mano de nuevo al Bierzo. Aunque reconoce que el tema de la autonomía en un sector de la comarca «no es algo con lo que se sientan cómodos», les hace un llamamiento recordando que son «fundamentales». «Es probable que sea la comarca más golpeada por esta crisis demográfica y económica y por lo que está por llegar, y por ello es la más interesada en este proceso y en el que PSOE tenga una posición fuerte para liderarlo».

El camino hacia el 30 de marzo, día del Congreso Provincial

Y ese será precisamente su objetivo, elaborar un proyecto alternativo con el que el PSOE «gane la suficiente contundencia» para actuar y promover cambios «con políticas que peleen de verdad por esta tierra». Lo hará en primer lugar y tras presentar su candidatura recabando los avales (unos 500 que sumen el 20% del censo de los militantes en la provincia) que le lleven a citarse en las urnas en una primera vuelta el 16 marzo. La segunda sería el 23 de marzo.

El proceso, al que concurren Javier Alfonso Cendón y Diego Moreno, concluirá el 30 de marzo con el Congreso Provincial donde el PSOE de León elegirá a su líder para los próximos cuatro años.