La cuenta de IA que reimagina el León antiguo con toques de ficción

Desde hace algo más de un año, Raúl Mosquera, leonés de toda la vida, es el alma detrás de Destino León, una popular cuenta en redes que muestra rincones, paisajes y curiosidades de la ciudad y la provincia.

Un proyecto que nació, como él mismo explica, «sin ninguna pretensión, simplemente por dar a conocer León». Con el tiempo, la cuenta creció, ya suma más de 24.800 seguidores, y se convirtió en una «ventana nostálgica» para muchos leoneses que viven fuera.

Pero hace apenas unas semanas, Raúl decidió abrir una segunda cuenta con un concepto diferente: Leonartificial. ¿El motivo? «En Destino León, de vez en cuando subía algún vídeo creado con IA, con un tono de humor o de ficción. A algunos seguidores les gustaba, pero otros decían que preferían ver imágenes reales de León. Así que pensé que tenía más sentido separar esos dos mundos».

Un nuevo proyecto

La nueva cuenta ofrece pequeñas píldoras de historia de León mezcladas con ficción, a través de vídeos generados en parte con inteligencia artificial. «Me apetecía contar cosas de León que no se pueden fotografiar hoy, como leyendas, personajes históricos o episodios del pasado», comenta. El resultado son vídeos ágiles y originales: el nacimiento del Reino de León mezclado con una parada para tomar una tapa de morcilla en el mítico establecimiento de La Bicha, las participación de Guzmán en uno de sus clips, leyendas medievales o incluso reinterpretaciones del edificio Botines con un toque de humor.

El proceso creativo es, en sus palabras, «más idea que ejecución». Raúl suele partir de una ocurrencia o un guión breve: «Primero pienso qué me gustaría contar, luego hago pruebas con IA para generar imágenes, y después pasó esas imágenes estáticas a vídeo. La locución sí la hago yo, porque me gusta esa parte, pero el conjunto no lleva tanto tiempo como si lo hicieras por medios tradicionales».

Ingeniero informático de formación y ex estudiante de la Universidad de León donde hizo el grado, Raúl se ha autoformado en diferentes cursos a los que se ha ido apuntando de forma totalmente voluntaria con las herramientas de generación de imágenes y vídeo con IA: «He hecho algunos cursos y, sobre todo, pruebo mucho. Me gusta experimentar. Lo veo como una herramienta que agiliza procesos creativos y permite hacer cosas que antes llevarían muchísimo más tiempo».

Vídeos como hobby

Lejos de buscar una producción profesional o de dedicarse de lleno a la IA, Raúl mantiene el espíritu de hobby: «Son vídeos para divertirme y aprender. Me gusta la fotografía y el vídeo desde siempre. Y la IA me permite explorar otro camino. No lo veo como una amenaza a los medios tradicionales, sino como un complemento».

De momento, Leonartificial ha logrado ya varios vídeos con miles de visualizaciones en pocos días. «Sorprende ver cómo ha funcionado. Es verdad que no publico a diario ni sigo una línea cerrada. Según se me ocurran cosas, iré probando».