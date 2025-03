Cendón se encomienda a la militancia socialista para revalidar cargo y demostrar que León «tiene futuro»

Ana G. Barriada León Viernes, 14 de marzo 2025, 17:57 Comenta Compartir

Las primarias del Partido Socialista en la provincia de León encaran su recta final. El domingo 16 de marzo, más de 3.000 militantes socialistas están llamados a las urnas para elegir a su líder para los próximos cuatro años. En las papeletas dos nombres con proyectos tan distintos como propios. Por un lado, Javier Alfonso Cendón, actual secretario general. Por otro, Diego Moreno, procurador en las Cortes y que ya se midió a Cendón en 2017 en la misma cita.

Tras una campaña envuelta en polémica, con declaraciones cruzadas y públicas, el contador comienza la cuenta atrás. Los candidatos llegan a las urnas después de recorrer la provincia para convencer a la militancia. En el caso de Cendón, en las últimas semanas ha visitado más de 20 agrupaciones por toda la provincia así como partidos judiciales como Astorga o Sahagún, con la firme intención de dar a conocer su proyecto. «Me he esforzado en recorrer las casas del pueblo para explicar este proyecto, un proyecto que es ganador, que ha devuelto la ilusión a esta tierra», cuenta el candidato.

Un proyecto «ganador» que recupera la «ilusión» por el futuro de la provincia

Como principal baza, el diputado nacional destaca la «recuperación de muchos indicadores que eran negativos» en los últimos años, así como la «reindustrialización de diferentes comarcas» que hace que «podamos hablar de nuevo de León con optimismo». Porque, afirma, tiene la «firme convicción de que León tiene mucho más futuro que presente y pasado» y en esa línea se postula para seguir liderando un proyecto «ilusionante y ganador».

Insiste en que el PSOE es «el partido de León, el que mejor identifica los intereses y las oportunidades de futuro de esta provincia». En ese sentido, anuncia que en las próximas semanas se abrirá un plazo para hacer enmiendas y propuestas en una ponencia marco que «tiene que establecer cuál es el programa y las líneas de futuro para los próximos cuatro años en la provincia» porque, sigue, «en este partido los proyectos y los programas los decidimos entre toda la militancia».

Echando la vista atrás, cree que sus mandatos se han definido por «la recuperación de la mayoría social de la izquierda», algo visible en los principales ayuntamientos y juntas vecinales que se han teñido de rojo. Como hito importante, recuerda que después de 24 años el PSOE recuperaba el gobierno de la Diputación provincial. Porque cree que su gestión ha sido avalada «por grandes resultados electorales y grandes políticas que están transformando desde el municipio más pequeño al más grande».

Pide «respeto por el partido» a Diego Moreno

Unas declaraciones que llegan horas después del último episodio que enturbiaba la campaña de primarias que no ha estado exenta de polémica que, para Cendón, ha partido de «la otra candidatura». Su intención ha sido «explicar el programa a los militantes», algo que no cree que haya hecho Moreno al que acusa de no haber propuesto en estas semanas «ninguna idea para León».

«Me parece muy lamentable que Diego Moreno en vez de intentar convencer a la militancia de por qué deberían votarle a él lo que está haciendo es contar mentiras y bulos. Hace un flaco favor a la organización y a su candidatura, porque para convencer hay que hacerlo con argumentos, con proyectos y con propuestas», lamenta Cendón, que pide al tiempo a su rival «respeto» por el partido porque «a un demócrata se lo reconoce por su respeto a los procedimientos y a los resultados de la militancia» ante una imagen que califica de «lamentable» y concluye: «los socialistas no nos merecemos esto».