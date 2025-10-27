leonoticias - Noticias de León y provincia

Ceda el paso dibujado en el suelo.

El ceda el paso más inútil de León

Usuarios de redes sociales ponen el foco en esta señal horizontal ubicada en un barrio de la capital leonesa

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:56

Es una señal que fue, pero que ya no sirve. Se ubica en una zona que ha reestructurado su tráfico, sin embargo, mantiene esta marca en el asfalto que ya no es necesaria.

La zona del Rollo de Santa Ana tiene el honor de contar con el ceda el paso más inútil de León.

Así lo ha puesto de manifiesto un usuario en redes sociales, que muestra esta imagen en la que el cambio de asfalto alerta de que algo se había modificado en la zona.

En concreto se encuentra en la conexión de las calles Conde Ansúrez y Teniente Andrés González, en la continuación del sentido entre la primera y la segunda, en dirección a José Aguado.

Pero, ¿por qué está ese ceda ahí?

La respuesta obliga a ir años atrás y Google Maps lo delata. El rediseño de esta zona, que hizo más grande el cebreado del cruce de calles convirtió esta señal horizontal en innecesaria.

Ceda al paso dibujado en 2009. Google Maps

La pasada década, los vehículos que se incorporaban desde Santa Ana tenían prioridad para ocupar los dos carriles de Teniente Andrés González. Sin embargo, al hacer más grande el cebreado, uno de los carriles queda en exclusiva para los conductores que accedan desde Conde Ansúrez, dejando sin uso el ceda que permanece pintado en el asfalto.

