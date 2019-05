UGT y CCOO alertan de la debilidad de la economía leonesa, a la cola del país en creación de empleo Los sindicatos remarcan la preocupación ante la fuerte temporalidad y precariedad latente en la creación de nuevos empleos en León LEONOTICIAS León Lunes, 6 mayo 2019, 11:13

Cualquier descenso del paro es positivo. Es la primera valoración de CCOO y UGT a las cifras del desempleo en León que, por efecto de la Semana Santa, redujo el número de parados en 659 personas.

Cifras que, si bien, ante un análisis en profundidad dejan otra valoración, más aún, si entras en comparaciones.

Porque la realidad es que León se situó a la cola autonómica y nacional en crecimiento en el mercado laboral, lo que «refleja que la situación delicada de la economía de León. Ante ciclos favorables, la provincia no es capaz de absorber el empleo como otras economías», puntualiza Xoxepe Vega, secretario provincial de CCOO.

Unos datos que, además, reflejan la falta de calidad en el empleo femenino, siendo una de las tragedias modernas. «El colectivo de la mujer es la gran bolsa de la precariedad, cuando se ofertan puestos de trabajo de peor calidad, quiénes los absorben son colectivos femenino. Para que luego digan que no hay brecha, no hay desigualdad y no tenemos un problema social», lamentó Vega.

Una idea en la que coincide su homólogo en UGT, Enrique Reguero, que muestra su preocupación ante la tendencia por la fuerte temporalidad y precariedad en los nuevos contratos laborales.

«Más del 90% de los puestos que se crean son temporales, sin crear un empleo estable, con contratos parciales. Un tipo de contratos que cada vez ocupan más espacio en el mercado laboral», señaló Reguero.

Asimismo, Reguero hace hincapié en elevado porcentaje de parados de larga duración en la provincia de León y que denota la dificultad para incorporarse al mercado laboral por falta de formación.

De ahí que inste al nuevo Gobierno un plan de choque para el empleo de carácter inmediato y aboga por impulsar en una provincia como León nuevo empleo relacionado con el medio ambiente. «Es urgente sentarse dentro del mercado laboral para derogar las reformas laborales», concluyó Reguero.