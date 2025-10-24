leonoticias - Noticias de León y provincia

Un paraje de León. Sequoya

Algo de calma en León tras el paso de la borrasca Benjamín

Los coletazos del frente atlántico se seguirán notando este viernes en la provincia pero de forma mucho más leve

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:25

La provincia de León cierra semana laboral con algo más de calma y estabilidad que los últimos días, aunque sin olvidar que estamos en pleno otoño.

Aunque la borrasca Benjamín ya se ha desplazado al este peninsular, los coletazos del frente atlántico se seguirán notando este viernes 24 de octubre.

El viento y las temperaturas mínimas bajas volverán a ser los protagonistas de la jornada. No se espera lluvia de intensidad, si bien se podrán registrar chubascos dispersos sobre todo en las zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, León ciudad marcará 17 grados de máxima y mínimas de 9, algo más altas que las registradas este pasado jueves. Astorga y La Bañeza oscilarán entre los 16 y los 6 grados mientras Ponferrada alcanzará los 16 de máxima y los 9 de mínima. Por su parte, Villablino marcará entre 13 y 3 grados.

El viernes dará paso a un fin de semana más inestable, donde la lluvia volverá e incluso podría nevar en las cotas más altas.

