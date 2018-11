Batet y Tudanca arropan a José Antonio Diez para liderar un León «que se juega mucho» La ministra Meritxell Batet y Luis Tudanca arropan a José Antonio Diez en su presentación como candidato a la Alcaldía de León. / S.Santos La ministra y el líder autonómico apoyan la candidatura de Diez por su capacidad de «trabajar, generar ilusión y negociar» A. CUBILLAS León Miércoles, 21 noviembre 2018, 14:07

Madrina de lujo para la puesta de largo de José Antonio Diez. La ministra Meritxell Batet ha sido la encargada este miércoles de presentar la candidatura del socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital de cara a unas elecciones en la que, puntualizó, León se juega mucho.

De ahí la importancia de apoyar a una candidato con un proyecto de ciudad y con una gran capacidad de trabajo y para generar la ilusión del cambio que la ciudad necesita.

«León es una ciudad llena de oportunidades culturales y tecnológicas y que requiere de una mejora de la cohesión social de todos los vecinos de León. De ahí la importancia de tener a una persona con un proyecto político y la ilusión suficiente para darle a León el cambio que necesita».

Reivindicación

Arrope el que también el bridó el líder socialista de Castilla y León. Al argumento de la ministra, Luis Tudanca, sumó la capacidad reivindicativa y de lucha de José Antonio con su ciudad, sin importarle el color político de la puerta que tenga que aporrear. Y así lo hará, continuó, aunque el PSOE alcance las riendas de la Junta.

«Incluso con un gobierno socialista en la que Junta, con el que León le irá mejor porque por fin tendrá un aliado y no un enemigo, él va a seguir siendo reivindicativo y cuando considere que ese gobierno socialista no está defendiendo los intereses de los leoneses va a poner todo de su parte y dar todas las patadas en las puertas para reivindicar lo de aquí y eso no ha pasado hasta ahora».

Por ello, finalizó, Tudanca reafirmó con contundencia que José Antonio Diez es la mejor persona para capitanear el barco del Ayuntamiento de León durante «unos años decisivos para esta ciudad», concluyó.

Fortaleza para León

Una presentación que tuvo como escenario el Palacio del Conde Luna donde, junto a Batet y Tudanca, numerosos rostros del socialismo leonés quisieron arropar a Diez en el inicio de esta nueva etapa, que arranca ilusionado y con la fortaleza suficiente para transformar León y dotarle de futuro.

«Hoy es un día importante porque es lanzamiento de nuestro proyecto de ciudad, que implica a toda la ciudadanía leonesa y no solo es del SPOE para transformar y ganar el futuro de León», señaló Diez, que se mostró contento de empezar ya y lograr ventaja frente al resto de competidores.

Un acto que además contó con la participación de los principales representantes sociales y empresariales de León y que supone el pistoletazo de salida de la carrera de fondo que inicia José Antonio Diez y que culminará el 26 de mayo.