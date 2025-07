Bajada de las temperaturas y cielos nubosos, anuncian la llegada del fin de semana en León

Paula Hernández León Viernes, 18 de julio 2025, 08:33 Comenta Compartir

Las elevadas temperaturas de miércoles y jueves darán paso a un descenso en los termómetros de casi diez grados. Tal y como avisaron los expertos, la inestabilidad del tiempo y los extremos (más-menos) entre las temperaturas serán la constante en este verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa, para las dos próximas jornadas, de temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 16 (con sensación térmica de 15 grados). La luz solar se verá acompañada de intervalos nubosos y la probabilidad de precipitaciones débiles a última hora de la tarde. Los vientos soplarán flojos del sur y no superarán los 15 kilómetros por hora. No obstante, el índice ultravioleta (UV) será similar: nueve puntos. Una calificación muy elevada. Tal circunstancia determina algunas medidas: se debe proteger y seguir las advertencias del Ministerio de Sanidad, cómo hidratarnos y no exponerse al sol en las horas centrales del día.

El exceso de calor y la fatiga son malos aliados para coger el coche.

Toma precauciones estos días calurosos si vas a conducir

Revisa tu vehículo

Evita conducir entre 13h a 17h.

Descansa cada 2 horas o 200 kms.

Y si tienes algún percance llama 1-1-2 — 112 Castilla y León (@112cyl) July 15, 2025

Asimismo, si este fin de semana es buena ocasión para acudir a los ríos, playas o montaña leonesa para desconectar, la ciudadanía no debe desentenderse de las medidas precautorias. Así, ponerse al volante, con altas temperaturas, puede suponer un riesgo. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León informa de una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para conducir correctamente en estas situaciones.

¿Cómo se mantendrán las temperaturas en el resto de la provincia? En el caso de Astorga, los termómetros ofrecerán guarismos muy semejantes a los de la capital, alcanzando 29 grados de máxima y 14 de mínima. En La Bañeza los mercurios marcarán algo más: entre 31, la superior, y 15, la inferior. En el caso de Ponferrada, se registrarán 30 grados de máxima y 16 de mínima. Villablino se sitúa en el arco de 28 y 10, y Sahagún se mantiene con 32 grados como más elevada y 15 como mínima. La situación que se presenta en Posada de Valdeón es diferente: será la localidad que experimente un cambio más importante en los termómetros, con una máxima de 20 grados y una mínima de 12. Además, esta situación se acompañara con la aparición de cielos nubosos.