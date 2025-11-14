El Ayuntamiento de León celebra el martes la charla sobre salud mental 'Cuida tu mente, cuida tu vida' La ponencia será impartida por la psicóloga, Sara Alvado Fanjul, y tendrá lugar en el Palacio Conde Luna a partir de las 18 horas

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León llevará a cabo el próximo martes, 18 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Palacio del Conde Luna de León la ponencia sobre salud mental 'Cuida tu mente, cuida tu vida', dirigida a un público general.

El objetivo de la iniciativa es abordar la importancia del bienestar emocional y cómo la salud mental influye en la vida cotidiana, profundizando en enfermedades como la depresión y en la diferenciación entre ansiedad y estrés.

Así, la charla, que será impartida por la psicóloga Sara Alvado Fanjul, enseñará herramientas de prevención centradas en el autocuidado y la gestión emocional, con el fin de ayudar a los asistentes a identificar y regular sus emociones. También abordará la parte práctica mostrando técnicas de meditación, relajación y respiración que poder usar en los momentos más complejos.

Temas

Ayuntamiento de León