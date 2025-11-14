leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio Conde Luna.

El Ayuntamiento de León celebra el martes la charla sobre salud mental 'Cuida tu mente, cuida tu vida'

La ponencia será impartida por la psicóloga, Sara Alvado Fanjul, y tendrá lugar en el Palacio Conde Luna a partir de las 18 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:05

Comenta

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León llevará a cabo el próximo martes, 18 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Palacio del Conde Luna de León la ponencia sobre salud mental 'Cuida tu mente, cuida tu vida', dirigida a un público general.

El objetivo de la iniciativa es abordar la importancia del bienestar emocional y cómo la salud mental influye en la vida cotidiana, profundizando en enfermedades como la depresión y en la diferenciación entre ansiedad y estrés.

Así, la charla, que será impartida por la psicóloga Sara Alvado Fanjul, enseñará herramientas de prevención centradas en el autocuidado y la gestión emocional, con el fin de ayudar a los asistentes a identificar y regular sus emociones. También abordará la parte práctica mostrando técnicas de meditación, relajación y respiración que poder usar en los momentos más complejos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  5. 5 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  6. 6 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  7. 7 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  8. 8 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  9. 9 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  10. 10 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Ayuntamiento de León celebra el martes la charla sobre salud mental 'Cuida tu mente, cuida tu vida'

El Ayuntamiento de León celebra el martes la charla sobre salud mental &#039;Cuida tu mente, cuida tu vida&#039;