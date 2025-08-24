Aumento de temperaturas y posibilidad de lluvias en la montaña Las temperaturas, especialmente las mínimas, aumentarán en una jornada donde podría llover en la montaña leonesa, colaborando de esta manera con las tareas de extinción de los incendios forestales aún activos

El incendio de Fasgar es uno de los que sigue aún activos.

Leonoticias León Domingo, 24 de agosto 2025, 09:19

La provincia de León vivirá un domingo con temperaturas al alza que no favorecerán al desarrollo de los incendios forestales aún activos, a cuya extinción sí podría colaborar los posibles chubascos que se prevén en las zonas de montaña.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada de domingo 24 de agosto en la provincia leonesa donde dominen los cielos pocos nubosos en las primeras horas con una nubosidad en evolución durante la tarde.

Esto podría desembocar en chubascos aislados en la zona de montaña que podrían colaborar con el control y extinción de algunos incendios en la cornisa norte de la provincia. A ello colaborarán los vientos, flojos en general, aunque variables.

Las temperaturas, por su parte, sufrirán un ligero ascenso, especialmente en las mínimas. Se alcarán los 33 grados en Ponferrada y los 32 en León, Astorga y Villablino, con mínimas de 16 grados en Ponferrada, 13 en León, 12 en Astorga y 11 en Villablino.