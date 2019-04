La Asociación de Transportes Públicos Urbanos se opone a cualquier modelo que suponga 'viajar gratis' Imagen del interior de un bus urbano. ATUC considera que «existen otras maneras para que la gente se empadrone y que con esta medida no se va a fomentar el uso del transporte público» LEONOTICIAS León Viernes, 5 abril 2019, 10:15

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) se ha mostrado este viernes contraria a cualquier modelo de transporte urbano que suponga la gratuidad del servicio para los usuarios.

En detalle El PSOE propone un transporte público 'gratuito' para los empadronados en León capital

Así lo ha advertido la asociación en un comunicado en el que recuerda que está «en contra de cualquier planteamiento que proponga la gratuidad del sistema. ATUC considera que existen otras maneras para que la gente se empadrone y que con esta medida no se va a fomentar el uso del transporte público«.

Por otra parte, explica ATUC en su comunicado, «esta gratuidad no se sostendría por sí misma, porque en realidad nada es gratis. Y es que toda financiación que no está respaldada por unas tarifas tiene que ser asumida por los ciudadanos, usen o no el transporte público«.

Para ATUC «el precio no es algo decisivo para aquellos que optan por ir en coche, habida cuenta de que sus costes pueden llegar a ser ocho veces más elevados».

Finalmente, ATUC advierte de que la gratuidad «conduce a un uso inapropiado del transporte público, puesto que habrá personas que se suban al autobús para recorrer unos pocos metros, dado que el ser humano no aprecia lo gratis».

La patronal remarca, por último, que la manera óptima de promocionar el transporte urbano «pasa por lograr un servicio rápido, cómodo y capaz de resolver adecuadamente las necesidades de movilidad de los ciudadanos; y no por hacerlo gratuito«.

No obstante, si quieres ampliar información o resolver alguna duda, un dudes en decírnoslo. Incluso más adelante podemos gestionar una entrevista con nuestro presidente, si os encaja.