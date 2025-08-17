leonoticias - Noticias de León y provincia

Policía Local y Bomberos de León en el lugar del suceso. Ayto. León

Arde una vivienda abandonada en el entorno del Palacio de Congresos en León

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de León

I. S.

León

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:39

Sofocan sin dificultad un pequeño incendio de vivienda una abandonada en León.

El aviso llegaba en torno a las 18:30 horas de este domingo, 17 de agosto, cuando un fuego amenazaba una vivienda y un solar en la capital leonesa. La casa, abandona por completo, situada en el solar de avenida de Antibióticos, a la altura del número 116, ha ardido este domingo.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de León, así como la Policía Local de León para controlar el incendio sin que causase más incidentes.

Un pequeño susto en la capital, dentro de una jornada muy complicada a nivel provincial con más de una veintena de incendios forestales activos.

