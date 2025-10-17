Aprueban liberar los dos últimos tramos de las cercas medievales de León El Ayuntamiento de León licita las obras para demoler dos inmuebles ya expropiados y «poner en valor» el conjunto de las cercas medievales de la ciudad, en el tramo anexo a la plaza del Caño Riaño

El Ayuntamiento de León liberará los dos últimos tramos de las cercas medievales de la ciudad después de haber aprobado este viernes el expediente de contratación de obras de demolición de dos edificaciones ubicadas en este entorno en la Junta de Gobierno Local.

De esta manera, se demolerán los edificios existentes en el número 2 de la calle Las Cercas y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, ubicados en la entrada a las cercas medievales desde la plaza del Caño Riaño, y permitirá liberar ese tramo de muralla para seguir poniéndola en valor.

De esta manera, saldrán a licitación dos lotes, uno para cada inmueble. El referente a la edificación en Las Cercas, 2 está valorado en 17.367,83 euros y el otro, relativo a la casa anexa a la muralla en la plaza del Caño de Santa Ana número 12, en 20.331,01 euros. El plazo para ejecutar los trabajos es de dos meses que empezarán a contar una vez adjudicadas las obras y firmado el acta de inicio de las mismas.

Siguientes actuaciones

Esta actuación, aseguran fuentes municipales, se realiza tras la obtención de todos los permisos necesarios, incluidos los de la Comisión Territorial de Patrimonio, y dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua.

Una vez demolidos estos dos inmuebles, el proyecto contempla la creación de los viarios peatonales y espacios libres públicos previstos en el citado Plan, transformando el espacio liberado en uno de uso predominante peatonal que permitirá el disfrute y conocimiento de la muralla. En una fase posterior, se podrá realizar la restauración del lienzo de la antecerca que quedará visible tras los trabajos.

Los edificios que se van a demoler fueron expropiados por el Ayuntamiento de León tras culminar el complejo y garantista procedimiento previsto para estos supuestos, lo que permite seguir potenciando el valor histórico, patrimonial y económico de la Cerca y su antecerca, uno de los recursos más importantes como generador de turismo en la ciudad de León.

Más medios para el Servicio de Limpieza

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente de contratación de suministro en régimen de alquiler de dos recolectores de residuos de carga lateral para reforzar la sección de recogida del Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de León y poder seguir prestando un correcto servicio a la ciudadanía.

El procedimiento escogido para la licitación es el abierto simplificado con tramitación ordinaria y las empresas podrán presentar sus proposiciones una vez se publiquen los pliegos que rigen el expediente. El valor estimado del contrato asciende a 120.000 euros al año, siendo la duración del contrato de uno pudiéndose prorrogar otro más.

Estas inversiones para dotar de más y mejor maquinaria al Servicio de Limpieza Viaria y Residuos del Ayuntamiento de León pretenden renovar gradualmente parte de los nueve vehículos recolectores autocompactadores para contenedores de carga lateral, ya que seis de ellos superan los 20 años de servicio.

Archivo Municipal

En la sesión de esta mañana también se ha aprobado el expediente de contratación de las obras consistentes en la mejora de la accesibilidad en el edificio del Archivo Municipal que están valoradas en 80.000 euros.

Con esta actuación se instalará un ascensor en el edificio que comunicará la planta baja con la primera y que conllevará una nueva distribución en ambas plantas. Será también necesaria la apertura de un hueco en el forjado del techo de la planta baja para permitir el paso de la cabina del ascensor.

Para conseguir la plena accesibilidad desde el nivel de la calle las obras incluirán la eliminación del peldaño existente. El plazo máximo para estos trabajos es de cuatro meses, debiendo los licitadores ofertar el plazo de garantía de estas, que será mínimo de un año.

Este edificio municipal está ubicado en la calle Julio del Campo y data de 1913. Fue diseñado por el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado y albergó a lo largo de su historia distintas dependencias municipales, siendo concebido inicialmente como parque de bomberos.