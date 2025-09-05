Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, pide en León la dimisión de Mañueco Maíllo ha reclamado «un proyecto político donde lo rural vuelva a estar en el centro de atención de las administraciones» después de recorrer durante dos días zonas afectadas por los incendios

Leonoticias León Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:52h.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha sido el único líder nacional de un partido político en León este 5 de septiembre. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha pedido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su responsabilidad en los incendios de este verano y aseguró que «si tuviera un poco de dignidad y coherencia no seguiría ni un minuto más como presidente de la Junta y no se presentaría como candidato del PP».

Maíllo realizó estas declaraciones junto líder autonómico de IU, Juan Gascón, con quien recorrió las zonas afectadas por incendios, a la vez que reclamó un proyecto político donde lo rural vuelva a ser el centro de atención de las administraciones públicas», afirmó. Por su parte, Gascón denunció que el «modelo de negocio está más en la extinción de incendios que en la prevención».

Ambos líderes trasladaron a las organizaciones sociales la necesidad de exigir responsabilidades políticas por la nefasta gestión de los incendios. «Es necesario aglutinar fuerzas en torno a partidos de la izquierda transformadora», afirmó Gascón, quien aseguró que el objetivo debe ser que «el PP deje de manejar las riendas de un poder que ha ejecutado más en interés de sus empresas amigas que de la ciudadanía».

La visita de los líderes finalizó con un encuentro con sindicatos y agentes medioambientales. «Aquí la única solución es destrozar este operativo y hacerlo de nuevo», expresó Sara Mateos, agente medioambiental y delegada de CSIF.

La reunión también contó con la presencia de representantes agrarios leoneses. «El fuego no es una causa, es una consecuencia», afirmó Juan Antonio Rodríguez, delegado de la Unión de Campesinos de León (UCCL), «una consecuencia de las políticas que venimos sufriendo de abandono del medio rural». Rodríguez narró a los representantes la falta de liderazgo en la organización de la atención a los incendios, que alcanzaron casas y producciones agrícolas. «Además del incendio que hemos sufrido, ahora tenemos un incendio político», expresó el representante agrario, «la Junta quiere lavarse la cara para las elecciones».

Gascón y Maíllo finalizaron la visita expresando a las organizaciones las propuestas que Izquierda Unida trasladará a las instituciones para una mejor gestión de los montes. «Ha sido desoladora la visita que hemos hecho a Las Médulas», expresó Maíllo, «no hay mejor política de incendios que la preventiva, y se ha abandonado. En el desarrollo territorial está el futuro de nuestro país».