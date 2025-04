«El alcalde ha estado engañando a los leoneses con promesas que no existían»

Rubén Fariñas León Martes, 22 de abril 2025, 08:20 Comenta Compartir

En su despacho encontramos las cuatro banderas institucionales junto a un cuadro del rey Felipe VI y un 'skyline' de León con los colores corporativos de su partido. Todo en riguroso orden, con una mesa recogida donde apenas se amontona la revista municipal, un libro de 'Espacios con historia' y el anuario de Leonoticias. El primer comentario tiene como protagonista a la Cultural, de la que es socio desde hace años, y con la que quiere ser optimista de cara a lograr el ascenso.

David Fernández -León, 1984- ejerce con apenas 40 años como líder de la oposición en el Ayuntamiento de León. No avanza si se ve como candidato a la Alcaldía en 2027, aunque se pone a disposición del Partido Popular. Lo que tiene claro es que puede competir contra José Antonio Diez al que acusa de «engañar» a los leoneses con la bandera del «populismo» y le afea sus malas relaciones con el Gobierno de España que le han costado inversiones y proyectos a la ciudad.

¿Quién es David Fernández?

Soy un leonés de 40 años, que nació en León, ha estudiado en León, ha trabajado en León y que quiere muchísimo a su tierra y está dispuesto a dar todo para que salga adelante.

¿Cómo vivió aquel proceso para la elección de portavoz, después de que se apartara a Margarita Torres y tú pasarás a liderar el grupo?

Fueron momentos difíciles para todos. Se venía de vivir situaciones que no eran normales, que no existían precedentes en el PP de la ciudad y una vez superados esos momentos estamos viviendo una situación de tranquilidad y normalidad; y se ve reflejado en el trabajo que hacemos, muy positivo para la ciudad.

¿Le gusta que le vean como sucesor de Antonio Silván? Hace seis años estuvo en su equipo.

Tuve el placer de trabajar con Antonio. Trabajar cuatro años al lado de un alcalde es una oportunidad para aprender muchas cosas en lo institucional y lo personal. Estoy muy agradecido, aprendí muchas cosas y, a partir de ahí, trabajé con él, pero él tiene su manera de hacer las cosas y yo las mías. No hay dos personas iguales.

Viendo el panorama de los grupos municipales, usted es el portavoz más joven, ¿es bueno para refrescar la política o puede considerarse falto experiencia?

La edad ni da ni quita. Tengo la edad que tengo y no lo podemos cambiar y no juega ni a favor ni en contra en política ni el trabajo, salvo requisitos legales para poderse presentar a elecciones. Ni me suma ni me resta. Una función política se puede hacer con 30, 40 o 50, depende de las ganas y voluntad con que lo afrontes.

Hay veces que se habla de que los políticos viven de la política, ¿es ese su caso o tiene empleo fuera del Ayuntamiento?

Yo compagino mi labor política con mi trabajo profesional que lleva siendo el mismo desde hace 14 años. Hay clichés hacia los políticos que en la mayoría de las ocasiones no son verdad.

Ejerce como portavoz de la oposición, pero ¿está teniendo José Antonio Diez una oposición real? Recordemos que gobierna en minoría.

Yo creo que sí. Lo que hacemos es una oposición razonable y responsables, no instalados en el no por el no. Apoyamos lo interesante para la ciudad, vamos más allá y lanzamos propuestas de ciudad y lo seguiremos haciendo. Nos oponemos con contundencia a lo perjudicial para la ciudad como subidas de impuestos y otras decisiones que no la mejoran.

¿UPL debería estar más en esa labor?

No le voy a decir qué tienen que hacer. Un partido no puede ser oposición y gobierno a la vez. Si dices ser oposición, no puedes aprobar todos los años presupuestos de una forma tan fácil para el equipo de gobierno. Y si presumes de los logros por tu labor, tienes que formar parte del gobierno. UPL ha tenido la posibilidad de gobernar dos mandatos consecutivos y no lo ha hecho; es una pregunta que no he conseguido que me resuelvan y no entiendo por qué, porque un partido se presenta para gobernar.

Usted vivió una experiencia similar con el PP de Silván y el apoyo de Ciudadanos.

Pero con Ciudadanos había una diferencia: un pacto de gobernabilidad que en este caso no existe.

¿Cómo ve los seis años de gestión del alcalde Diez?

Objetivamente es mala. El alcalde hace tiempo que inició un camino por el populismo porque es incapaz de ofrecer un balance de gestión a la ciudad. Si hablamos de servicios, cualquier leonés ve el estado de las calles y vías urbanas, las aceras con baldosas rotas y calles con socavones. Falta limpieza en los barrios y el centro. Si hablamos de decisiones de movilidad, son improvisadas e irracionales y han provocado un gran problema de tráfico en el centro de la ciudad y de aparcamiento. José Antonio Diez se ha cargado 400 plazas en la almendra central y no ha ofrecido alternativas a los leoneses. Si hablamos de la política industrial, lleva hablando de Puente Castro seis años y estamos en los albores de ese polígono y sin generar ni un solo metro. Si hablamos de familias, ¿qué apoyo ha dado? Ha crecido el presupuesto un 23% y ¿en qué se han beneficiado? En algunas cuestiones les suben impuestos del agua, de las basuras... La gestión es objetivamente mala. Y si metemos al saco las relaciones con administraciones superiores, con proyectos del Gobierno de España paralizados en su totalidad podemos decir que el balance es muy malo.

Ampliar David Fernández despacha con la concejala Ana Franco. Sandra Santos

¿Y por qué la gente le mantiene su apoyo si la gestión es tan mala? En las últimas elecciones municipales el PSOE mejoró resultados.

Cada ciudadano tiene sus razones para emitir el voto. Fue capaz de aglutinar el voto de la izquierda, que solo hay uno en la corporación, el PSOE, mientras que Izquierda Unida, Sumar y Podemos no llegaron al 2% y eso es importante. Por contra, nosotros tenemos otro partido en espectro ideológico parecido -Vox-, y no lo voy a negar: en el PP no terminamos de hacer las cosas bien y eso nos penalizó; tenemos que aprender de nuestros errores y no volver a cometerlos.

La ciudad, objetivamente, ¿está mejor o pero que en los mandatos anteriores de Gutiérrez y Silván?

Tendemos a cometer el error de comparar una realidad en tiempos diferentes. La situación del Ayuntamiento de León con Emilio Gutiérrez y Antonio Silván no es comparable, por suerte para Diez, con lo que se encuentra el PSOE. Cuando en 2011 llega Emilio Gutiérrez, tras el anterior socialista Francisco Fernández, hay una deuda de 437 millones de euros, tres veces el presupuesto anual de todo el Ayuntamiento de León. Eso fue una losa que lastró la capacidad inversora del Ayuntamiento esos ocho años. El actual alcalde, gracias a los esfuerzos del PP en años anteriores, no ha sufrido esa presión financiera. Pero a raíz del Covid, los fondos europeos han inundado las administraciones y ahora vemos, prácticamente todo, obras ejecutadas con Next Generation. Nosotros no tuvimos esa suerte de esa financiación de la Unión Europea. No es comparable. La cuestión es si en tiempos de bonanza, que ha vivido este alcalde, ha conseguido transformar la ciudad. Han decidido hacer una serie de obras, ¿pero han conseguido transformar la ciudad? Creemos que no, y en casos como las calles del centro ha generado problemas que no existían.

¿Y por qué cree que no lo ha conseguido?

El PSOE tiene un problema serio de falta de gestión, no tienen un proyecto claro de ciudad ni por dónde debe avanzar o los puntos estratégicos. Han llegado cientos de millones de euros de fondos europeos, con más capacidad financiera del Ayuntamiento de León, y sin embargo la ciudad no tiene un mejor tejido económico, no reciben mejores servicios las familias y las calles y jardines están en peor estado que nunca.

¿Qué proyectos echa de menos en la ciudad?

Los proyectos pendientes de ejecutar por el Gobierno de España en la ciudad son fundamentales todos: en materia turística, segunda fase de San Marcos para una ciudad con un Palacio de Exposiciones como el nuestro y que nos daría capacidad hotelera y salones para destino de congresos; en aspecto cultural, con el teatro Emperador el alcalde ha estado engañando a los leoneses con promesas que no existían y eran engaños del alcalde como desmontamos: todo lo hablado era mentira, se excusó con cambio de ministro a Sumar y habían cambiado planes. Siempre hay excusa, la culpa no la tiene él. O cambia el ministro, o no le responden o se lleva mal, pero nunca asume una responsabilidad, ni lo hace en cuestiones municipales. Es un déficit que tiene como gestor y como alcalde. El Corredor Atlántico, con el lazo del Manzanal, es el proyecto más importante para el desarrollo de León, en ese eje León-Astorga-Ponferrada y los puertos gallegos; la A-60, la Ronda Norte... Todos los proyectos están igual que hace seis años cuando llegó a la Alcaldia, en un contexto de los presupuestos más altos de capacidad de inversión en España. Es una pena que por las malas relaciones de este alcalde León se haya quedado al margen

¿Están afectando esas criticas y malas relaciones con los ministros a la ciudad? El caso más evidente parece el de Óscar Puente.

Sin duda. Lo he dicho: León no necesita un alcalde coraje, necesita un alcalde que sepa relacionarse bien y se dirija con inteligencia y astucia a otras administraciones, por encima de sus intereses electorales y filias y fobias personales están los intereses de la ciudad. Cuando tiene disputas con ministros o les insulta, y son de su partido, hace un flaco favor a su ciudad. No debe hacer eso, debe anteponer el interés de la ciudad a sus fobias personales. Lo hace por puro interés electoral, se enfrenta con su partido porque piensa que eso le da votos. Es muy triste que un alcalde anteponga el interés electoral al general de la ciudad.

¿Cree que es más interés político que de ciudad?

Leía que no le respondía el secretario de Estado a los mensajes. Si durante años insultas y menosprecias al ministro; ¿qué puede salir mal con esas obras que depende de él? Eso es una irresponsabilidad y negligencia del alcalde. En Ponferrada, con un alcalde del PP, se antepone el interés de su ciudad por delante de otras cuestiones y tiene relaciones con el ministro, lo que puede conllevar cosas interesantes para la ciudad.

Bueno, podríamos hablar de Marco Morala y si hay interés electoral en su bercianismo que ha surgido en los últimos meses.

Es una analogía que se puede establecer muy fácilmente.

Otras cuestiones que el PP pone en la mesa han sido la denuncia sobre la zona de bajas emisiones, el informe del interventor, el mantenimiento de la ciudad o el parking San Marcelo. ¿Todas estas cuestiones serían suficientes para una moción de censura? Ustedes se quedaron en el paso previo de la reprobación.

Todas estas cuestiones son graves. Establecer una zona de bajas emisiones por la puerta de atrás y sin ordenanza, como el resto de ciudades, es grave porque ha costado dinero, de fondos europeos, y que hay que responder. Ha conllevado problemas para toda la ciudad por falta de aparcamiento y una ocupación plena durante las mañanas en zonas de pago, y casi los sábados, y ralentiza el tráfico cuando ese problema antes no existía; también es un problema para quienes viven en estas calles porque las cerró, emitió un bando y no dio vías de comunicación a los vecinos que tienen derecho a acceso. Y está el informe del Procurador del Común, ante el que nos quejamos, porque se ha hecho de manera ilegal, y nos dio la razón. Es negligente lo del aparcamiento de San Marcelo y por un modelo de gestión se prorroga un contrato tres años con pérdidas de un millón de euros netos que serviría para mejorar la ciudad y que se pierde por cabezoneria; el informe del interventor pone en relevancia estas cosas y 4 millones de euros en contratos extemporáneos que tras este informe se revierten a la carrera. Son muy graves y como mínimo da para una reposición, pero no solo yo digo que son graves, el portavoz de UPL las calificó de negligentes y graves y en la reprobación se abstuvieron sin saber por qué.

¿Habló de ello con Eduardo López Sendino -portavoz de UPL-?

Me dijo lo mismo que en el pleno de reprobación, pero me parece un parapeto para no tomar la decisión coherente.

¿Qué tal la relación con él?

Bien, es buena.

Le hemos escuchado decir en alguna ocasión que buena parte de la fuente de ingresos para inversiones en la ciudad procede de la Junta de Castilla y León, ¿cómo valora esto?

El presidente Mañueco está volcado con la provincia y la ciudad de León y no es una frase hecha. Lo pueden comprobar con realidades: ampliación del parque Tecnológico, que es la única ciudad donde lo paga completo; en el área de influencia tenemos Villadangos, un polígono referente del noroeste y con la intermodalidad con el ferrocarril financiada por la Junta; el nuevo Centro de Valoración de la Dependencia en La Lastra; el polideportivo de Eras que se empezará a ejecutar; la central de calor que se va a construir en la confluencia del Bernesga y el Torío que va a ser un antes y después en eficiencia energética, con un ahorro de emisiones y dinero; la Junta va a ser quien arregle el firme de San Marcelo, en Casa Botines, la calle Ancha y Regla. Son inversiones muy importantes en patrimonio, servicios sociales y economía, y que superan los 200 millones. Nadie pone en duda el compromiso de Mañueco y la Junta en León, por mucho que digan, pero es algo que se puede tocar.

Se le olvida una partida de más de 150.000 euros para un concierto de Juan Magán.

Todas las comunidades autónomas celebran sus fiestas, lo mismo que los ayuntamientos. Es demagogia pura y dura cuando salen algunos partidos a decir que en vez de el concierto lo inviertan en sanidad. Hombre, precisamente en Castilla y León tenemos un gobierno que destina 9 de cada 10 euros a servicios públicos básicos. Una comunidad que es ejemplo en Educación, Servicios Sociales o Sanidad, que todo es mejorable, pero somos referencia para las demás. Hacer populismo con algo tan vago como un concierto y mezclarlo con servicios es muy pobre. Se dedica 1 céntimo de cada 1.000 euros.

¿Han pedido los leoneses celebrar la fiesta de la comunidad?

No lo sé. A unos les gustará y a otros no.

¿Recuerda lo que ocurrió el año pasado?

No recuerdo que hubiera un concierto.

Me refiero a los incidentes del 23 de abril con parón de actividades ante la irrupción de colectivos leonesistas

Todo el mundo puede manifestar su opinión política, están en su derecho si lo hacen con derecho y educación. Es legitimo.

En la ciudad de León hay un alto peso político en favor de la autonomía leonesa, ¿está de acuerdo?

La mejor encuesta es la de las urnas y las últimas elecciones en la provincia las ganó el PP o el PSOE. Hay que valorar si piensa lo mismo uno de León, que de Astorga, San Andrés o Ponferrada. La única forma fiable son las elecciones y los resultados están ahí.

¿Cree que José Antonio Diez mantuvo la Alcaldía por enrolarse en esa bandera leonesista?

José Antonio Diez se sumó al sentimiento leonesista por puro interés electoral y político. Cuando alguien no tiene un bagaje de gestión que ofrecer tiene que camuflarlo con otras cosas; tras seis años ya no hay bandera suficiente para tapar tan mala gestión.

¿Y a usted le veremos con alguna bandera de cara a las elecciones?

¿Con qué bandera?

No lo sé, le pregunto. Como han votado dos veces contra la moción leonesista, ¿esa va a seguir siendo su línea?

El grupo municipal tiene una posición coherente con el PP, que en ningún territorio está en aventuras territoriales que no llevan a nada. Lo que no va a encontrar la gente en el Partido Popular es un partido que juegue con sus sentimientos y juegue con ellos para beneficiarnos políticamente. Estamos aquí para gestionar y plantear una alternativa seria a este mal gobierno y no para canalizar el sentimiento de las personas en un interés propio.

A nivel orgánico de partido, ocupa puesto referente en la provincia. ¿Da por superada la discrepancia que llevó a su salida de la Secretaria tras el conflicto con el expresidente Santiago Vélez?

El PP está en una situación de normalidad y la noticia es que no hay noticia. El PP realiza su trabajo con tranquilidad y normalidad, también los grupos institucionales, gobernando donde tenemos esa función, o en la oposición como en el Ayuntamiento. Poco más que decir.

¿Le han llegado algún tipo de voces desde el Palacio de los Guzmanes -Diputación de León- sobre una futura nueva guerra intestina?

Intento no dar pábulo a los comentarios de barra de bar. No me han llegado y si lo hiciera no doy pábulo.

¿Hay estabilidad entonces en el PP de León?

Creo que es obvio.

También hemos visto pasar por aquí a políticos nacionales que le sitúan como candidato a la Alcaldía en 2027. ¿Le gustaría? ¿Se ve preparado?

En León tenemos la suerte de tener una presidenta del PP que ocupa un cargo muy referente. Es la primera vez que tenemos a alguien como vicesecretaria general, y León está para el PP muy en el mapa y muy presente en la mesa del presidente Feijóo y eso es importante para la ciudad porque no tardando mucho será presidente del Gobierno de España.

No me dirá que si al PP le va bien a León le va bien, ¿no? Porque eso nos suena a los leoneses.

No lo iba a decir, pero en nuestro caso es verdad y hay motivos, pero no era la pregunta.

Tenemos la posibilidad de estar en el mapa, con muchos líderes políticos. Pero hablar de política a dos años vista no tiene mucho sentido, todos vemos lo que pasa. Hay que estar centrados en dar alternativa seria y rigurosa a los leoneses y ya se verá.

Si le llama Feijóo y le pidiese que fuera el candidato, ¿qué le diría?

Lo mismo que cuando me pidieron ir en la listas de las Cortes y la municipal.

¿Está preparado para asumir ese mandato?

Intento estar preparado siempre para cualquier desafío que se me plantee, no solo en política. Las ganas son muy importantes para cualquier reto.

¿Se ve capaz de competir con José Antonio Diez y su figura tras ocho años como alcalde?

Sí, claro que sí. Si tengo que asumir ese rol, claro que sí. Yo y el Partido Popular.

¿Se siente más cerca de Vox o de UPL en la política municipal?

El PP es el principal partido de esta ciudad y provincia. No se trata de que nosotros estemos cercanos. Somos los que más años hemos gobernado esta ciudad y tendrá que ser a otros la pregunta. Siempre que podemos gobernar, lo hacemos. Por eso nos presentamos, porque creemos que somos la mejor alternativa de gobierno. Tenemos esa vocación, a diferencia de otros.

¿Qué hoja de ruta marca a sus compañeros para estos dos años que restan hasta las elecciones?

Trabajar como un equipo, unidos, transmitir planteamientos serios y rigurosos para que nos vean como la alternativa que León necesita.

¿Qué cree que le urge más a esta ciudad? Si David Fernández fuera alcalde, ¿donde pondría toda la energía?

No es momento, pero se pueden hacer esbozos. Apuntalar y ampliar el modelo productivo de la ciudad que está anquilosado; apoyar a las familias porque con el problema demográfico de León hay que darles apoyo; mejorar los servicios municipales, la gestión, y es lo que los ciudadanos viven cada día y no se prestan buenos servicios. Se reduce el número de quejas porque nadie coge el teléfono y es difícil trasladarlas. También la proyección exterior de la ciudad, que pasas de que sea total con menos recursos con el PP y ahora no se sale de casa, ni a Madrid como principal fuente de origen de visitantes. Eso serían cuatro puntales sobre los que hay que trabajar para que la ciudad salga adelante.