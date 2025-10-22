leonoticias - Noticias de León y provincia

Aguas de León otorga tres becas para ayudar a jóvenes es sus estudios de FP

El proyecto está impulsado desde la Mesa del Pacto Social de León

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:25

Aguas de León, fruto de la iniciativa 'Talento Profesional', ha concedido tres becas para ayudar económicamente a tres jóvenes de la ciudad a estudiar Formación Profesional. El proyecto, impulsado desde la Mesa del Pacto Social de León, aboga por facilitar el desarrollo formativo de personas que tengan dificultades para el acceso a la FP.

La gerente de la sociedad mixta, María Pilar Lasheras, señaló que las becas ofrecen a sus beneficiarios la cobertura de los gastos derivados de sus estudios, con un importe máximo de 1.000 euros anuales, en una apuesta por «promover la igualdad y el desarrollo del talento de una sociedad cada vez más equitativa, pero también más sostenible».

Así, los becados, además de la ayuda económica, dispondrán de un acompañamiento individual pedagógico y psicosocial por Cáritas Diocesana de León, que les permitirá potenciar su desarrollo motivacional y competencial.

