El aeropuerto de León incrementa un 27% el tráfico de viajeros este año Las bases registran 104.887 pasajeros entre enero y julio, con subidas en todas las terminales de la comunidad salvo Valladolid

Leonoticias León Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:34

Los aeropuertos de Castilla y León registraron en los siete primeros meses de 2025 una caída del 34,7 por ciento en el número de viajeros, lo que dejó la cifra total en los 104.887, frente a los 160.887 del mismo periodo de hace un año. Además, las operaciones también se redujeron un 9,3 por ciento en las bases de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, de forma que gestionaron un total de 22.821, según los datos publicados hoy por Aena y recogidos por la Agencia Ical.

En ese sentido, el aeropuerto de Villanubla (Valladolid) anotó una caída del 59,5 por ciento en el tráfico de viajeros en enero y julio, hasta los 47.179. Un descenso que viene marcado por la marcha de Ryanair de la base de Villanubla a finales de marzo. Por el contrario, las otras tres instalaciones ganaron pasajeros. Salamanca acumuló en los siete primeros meses del año un total de 15.130 viajeros, un 42,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. En Burgos, subió un 28,7 por ciento, hasta los 2.389, mientras que León registró 47.179 usuarios, con un incremento del 27,3 por ciento.

En cuanto a las operaciones, las caídas hasta julio se produjeron en Burgos, con un 21,1 por ciento menos, hasta las 11.157, y en Valladolid, con un 10,8 por ciento menos, hasta las 3.501. Por el contrario, aumentaron un 24,4 por ciento en León, hasta las 2.220, y un 11,3 por ciento en Salamanca, hasta las 5.943.

Finalmente, en relación a las mercancías, Aena no contabilizó el paso de ningún cargamento relevante por las bases de la Comunidad en lo que va de año.