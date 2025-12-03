Los accidentes con baja en jornada de trabajo se incrementan un 40% en León Los sectores agrario, construcción y servicios son los que cuentan con mayor número de accidentes graves, mientras que la provincia es la tercera de la comunidad en accidentes in itinere

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

La provincia de León registró en los primeros diez meses de este año un total de 42 accidentes laborales graves con baja, doce más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 40 por ciento.

El sector agrario, el sector de la construcción y el sector servicios, son los sectores con mayor número de accidentes graves, con cuatro, tres y cinco, respectivamente, que suponen un incremento del 200 por ciento en el sector agrario y un 42,86 por ciento en los otros dos sectores con respecto al mismo periodo del año 2024, lo que para Comisiones Obreras «pone de manifiesto la inexistencia o ineficacia de las medidas de seguridad en los centros de trabajo».

Durante los primeros diez meses del año también se produjo un incremento «importante» en los accidentes graves in itinere, que pasaron de nueve en 2024 a 15 en este año, lo que supone un incremento del 66,67 por ciento y sitúa a León como la tercera provincia de la comunidad con mayor número de accidentes in itinere.

En cuanto a la declaración de enfermedades profesionales con baja, también se incrementaron durante estos diez meses del año, pasando de 71 en 2024 a 85, lo que supone un incremento del 19.72% por ciento. A su vez, también aumentó la declaración de enfermedades sin baja médica, que pasaron de 64 en el año 2024 a 89, suponiendo un incremento del 39,06 por ciento.

Las advertencias de CCOO

Para visibilizar esta situación, CCOO llevará cabo este miércoles una concentración a la puerta de la sede del sindicato, como en el resto de sedes de Castilla y León, para denunciar públicamente el «repunte de los accidentes graves y mortales», así como «la falta de medidas preventivas eficaces en las empresas».

«Muchos de los accidentes no traumáticos se tratan de patologías asociadas al deterioro de las condiciones de trabajo, como aumentos de cargas y ritmos de trabajo, largas jornadas de trabajo, fatiga, estrés, ansiedad, deterioro de la conciliación de la vida familiar, es decir, consecuencias de la exposición a factores de riesgo psicosocial y sus efectos sobre la salud mental de las personas trabajadoras, directamente relacionados con la organización del trabajo», advirtieron desde CCOO León.