El movimiento Por un servicio de Pediatría digno de La Bañeza convoca una manifestación

Leonoticias León Domingo, 11 de mayo 2025, 10:55 Comenta Compartir

El movimiento 'Por un servicio de Pediatría digno' de La Bañeza (León) salió hoy al paso de las manifestaciones hechas por a Junta sobre esa prestación para señalar que «solamente en la última semana, debido a la presión ciudadana, ha habido servicio de lunes a jueves».

«Nos han puesto un parche temporal para callarnos, pero siguen sin cubrir las plazas de forma continua y digna trayendo cada día a una pediatra distinta para que no hagamos ruido» señalan antes de añadir que existen pruebas y testimonios que aseguran que no ha habido un servicio de Pediatría digno en los últimos meses. «Las familias de La Bañeza no mentimos, ellos sí», remarcan y apuntan que pedirán la dimisión de cualquier político que se atreva a insinuar que mas de 2.000 familias mienten.

Además, anuncian la decisión unilateral de suspender la reunión prevista para este lunes con responsables de Sanidad de León en el Ayuntamiento de La Bañeza dado que no ven posibilidad alguna de acercar posturas, «Para qué quieren una reunión si estamos mintiendo y sí hay pediatras«. »Si no hay nada que arreglar no hay necesidad de reunión», subrayan al tiempo que animan a participar en la movilización prevista para el martes, a las 20 horas, en la Plaza Mayor de La Bañeza.

«A ver si se atreven a desmentimos a todos. Se habían metido con los niños, pero ahora lo han hecho con las madres/padres Con la salud de los niños no se hace política, ningún niño sin pediatra», concluyen.