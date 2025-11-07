La «ideología de género» abre una brecha en el gobierno de La Bañeza Vox rechaza las jornadas sobre la mujer y la violencia de género que organiza el equipo de Javier Carrera

Rubén Fariñas León Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de La Bañeza ha encontrado un bache en «la ideología de género».

El equipo de Javier Carrera presentaba unas jornadas sobre violencia de género, con el lema 'Yo quiero violencia cero' y que recogía una serie de actividades formativas, culturales y de sensibilización para erradicar «cualquier forma de violencia».

Con ellas se pretende sensibilizar y concienciar a los bañezanos para erradicar esta lacra que cada año asesina a decenas de mujeres en España.

La presentación corrió a cargo del propio alcalde y de la concejala de Juventud, que reafirmaron su compromiso por «respetar y apoyar a las víctimas» y confiaron su deseo de que estas jornadas «no tengan que repetirse en un futuro».

El programa incluye una charla con la influencer Lucía de la Puerta, un taller sobre prevención de la violencia digital, un cicle de cine temático, una exposición y diversas obras teatrales.

Vox: frente a la izquierda y contra las jornadas

La iniciativa ha chocado directamente con la argumentación ideológica de Vox, que ha denunciado públicamente el programa sobre «ideología de género» y se han desmarcado de la iniciativa convocada por sus compañeros populares en el gobierno.

El Grupo Municipal de Vox cree que estas jornadas, organizadas «de forma independiente y sin tener en cuenta a su socio», suponen un «ejemplo más de seguidismo a las políticas de la izquierda», ante las cuales los de Santiago Abascal estarán en frente.

Para los concejales de Vox, «la violencia no tiene género» e invitan a «cuidar a las víctimas por igual». Unos valores que, afirman, seguirán defendiendo.