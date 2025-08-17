leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos ambulancias en un accidente en Segovia. Antonio de Torre

Herida una mujer tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en La Bañeza

El accidente ocurrió poco antes de las diez de la noche del sábado

León

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:43

Una mujer resultó herida la pasada noche a consecuencia del accidente de circulación registrado en el kilómetro 1 de la carretera LE-110, en sentido Coruña, en su intersección con el kilómetro 303 de la A-6, donde el coche en el que viajaba se salió de la vía y volcó.

El suceso ocurrió poco antes de las diez de la noche y al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Sacyl y Bomberos, que habían sido avisados por la posibilidad de tener que liberar a algún atrapado, pero que finalmente no tuvieron que intervenir.

Las heridas que presentaba la mujer no eran de gravedad, según informa el Servicio de Emergencias 112.

