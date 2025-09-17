La Bañeza invierte 140.000 euros en renovar el firme de la N-VI El ayuntamiento asume la renovación de la calzada en un tramo de seis kilómetros que discurre por la propia localidad

Leonoticias León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iniciado una nueva fase de trabajos de mejora en el firme de la carretera N-VI en el tramo que discurre por la localidad. Esta actuación, centrada en el asfaltado de la vía, da continuidad a las obras de acondicionamiento que ya se ejecutaron en 2023 en los accesos de entrada y salida del núcleo urbano, durante el anterior mandato.

Las obras afectan a más de seis kilómetros de vía, cuya titularidad fue cedida al municipio por el Ministerio de Fomento en 2006, a petición del equipo de gobierno de aquel momento. Tras la reciente renovación de los tramos exteriores, ahora se está acometiendo la mejora de la parte central que atraviesa el casco urbano.

Estas actuaciones se complementan con la modernización del alumbrado público en todo el recorrido de la N-VI a su paso por La Bañeza, así como con trabajos de asfaltado y arreglo en varias calles aledañas, lo que permitirá mejorar tanto la seguridad vial como la imagen urbana del municipio.

La inversión destinada a la mejora del firme de la N-VI asciende a aproximadamente 140.000 euros, a los que se suman otros 55.000 euros para las actuaciones complementarias en calles adyacentes.

Temas

La Bañeza