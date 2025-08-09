leonoticias - Noticias de León y provincia

Inauguración de la XIX Feria del Motor en el marco del Gran Premio de Velocidad. L.N

La Bañeza inaugura la XIX Feria del Motor en el marco del Gran Premio de Velocidad

La muestra, que celebra su decimonovena edición, reúne a 30 expositores y rinde homenaje ala histórica marca Derbi en el marco del Gran Premio de Velocidad «Ciudad de La Bañeza»

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:46

La tarde de este viernes, 8 de agosto, tuvo lugar la inauguración oficial de la XIX Feria del Motor, uno de los eventos más esperados y consolidados dentro del programa del Gran Premio de Velocidad «Ciudad de La Bañeza».

El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; el presidente de la Asociación Bañezana de Amigos de las Motos Clásicas, Tino Páramo; la procuradora de las Cortes de Castilla y León, Beatriz Coelho Luna, y la secretaria de la Delegación Territorial, Ana María López.

Durante su intervención, el alcalde agradeció la presencia y el respaldo del consejero, destacando que la declaración del Gran Premio de Velocidad como Fiesta de Interés Turístico Regional supone «el espaldarazo que necesitábamos para reconocer el trabajo de muchos años del Moto Club Bañezano y de todas las personas que, desde 1952, han mantenido vivo un evento único y diferente, convertido hoy en el mayor de Castilla y León por afluencia de público».

Compromiso del ayuntamiento

Carrera reafirmó el compromiso del Ayuntamiento, como máximo patrocinador y organizador junto al Moto Club Bañezano, de seguir apostando por una cita que también representa un importante impulso económico para la ciudad. Asimismo, expresó su reconocimiento a Tino Páramo por su esfuerzo y por el trabajo conjunto en el proyecto del futuro Museo de la Moto, cuya apertura se espera antes de final de año.

Por su parte, el consejero Suárez-Quiñones subrayó que «el foco nacional de las motos está este fin de semana en La Bañeza» y destacó que el Gran Premio de Velocidad, con 64 ediciones, es «uno de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa». Señaló, además, que la Feria del Motor, con 19 ediciones, ha adquirido entidad propia, felicitando a su presidente por su labor. En esta ocasión, la muestra rinde homenaje a la marca Derbi y reúne a 30 expositores.

Intervención

En su intervención, Tino Páramo remarcó la importancia de dotar a La Bañeza de un museo que esté a la altura de su tradición motociclista y de mantener vivo este legado. Sobre el homenaje a la mítica Derbi, resaltó que se trata de una marca pionera y la más laureada en campeonatos, un reconocimiento inédito hasta la fecha en la feria.

La XIX Feria del Motor, junto con el Gran Premio de Velocidad «Ciudad de La Bañeza», reafirman el papel de la ciudad como referente nacional en el mundo del motociclismo, combinando tradición, afición y proyección turística.

